Dono do hit “Sereia”, MC Moica lança EP “BSBaile”

Com cinco faixas, álbum é o primeiro da carreira de Moica. Confira entrevista exclusiva com o artista brasiliense

“Nem é verão e ela tá na praia

Tomando gin de tomara-que-caia

Sereia, tô viciado em você

Sereia, tô viciado em você.”

Se você gosta de funk, deve ter ouvido recentemente os versos acima. As frases são do hit “Sereia”, de MC Moica, artista da cena independente do Distrito Federal. Nesta sexta-feira (9), Moica lança o EP “BSBaile”, primeiro álbum da carreira, que vai contar com esta e outras faixas.

O EP, produzido por Zero Pacceli, vai contar com cinco músicas, sendo quatro hits e uma inédita — “Quando Ela Jogar” é a novidade. A única participação é a de MC Maha, também do DF, em “Oi Sumida”. “Feats são mais do que bem-vindos, inclusive necessários, mas quero mostrar que sou um artista promissor e que vale a pena se juntar a mim”, explica Moica, em entrevista ao Jornal de Brasília.

Moica conta ainda que o EP “BSBaile” é um passo importante não só para a própria carreira, mas também para toda a cena do funk da capital. “O funk, por si só, já é um estilo bem difundido no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as maiores potências de criação do país. Quando eu penso nisso, me pergunto: por que o DF não poderia ser uma dessas potências também?!”

O MC já soma 300 mil streams nas plataformas digitais e 122 mil contas alcançadas no Spotify. “Sereia” também tem tocado no TikTok, sendo coreografada por influencers e outros usuários. Agora, com o EP, Moica espera alavancar os números. “A meta principal alcançar 500 mil streams entre todas as faixas”, almeja o artista.

Confira a entrevista exclusiva com MC Moica e, ao fim do texto, ouça o EP “BSBaile”:

O próprio nome do EP, BSBaile, indica que a ideia do disco é fazer algo voltado para quem é do DF. Mas além disso, imagino que você queira que as músicas toquem em todo o país. Como foi o processo de pensar em um trabalho que dialogue tanto com brasilienses quanto com quem não é daqui?

O funk, por si só, já é um estilo bem difundido no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as maiores potências de criação do país. E quando eu penso nisso, me pergunto: por que o DF não poderia ser uma dessas potências também?! Daí surgiu a ideia de deixar o EP bem caracterizado como funk de Brasília, para tentar colocar o DF tão forte na cena quanto SP, RJ e BH.

A única participação do EP é a do MC Maha, em uma faixa que já havia sido lançada. Portanto, podemos dizer que esse é um trabalho sem feats novos. O objetivo desse álbum, então, acaba sendo mostrar exclusivamente o Moica para o mundo, para, depois disso, trabalhar em outros feats?

Como o objetivo do EP é colocar o DF na cena, feats são mais do que bem-vindos, inclusive necessários. Mas quero mostrar que sou um artista promissor e que vale a pena se juntar a mim, tanto para o crescimento de cada participante quanto do próprio cenário brasiliense.

O EP tem produção do Zero Pacceli, que já colou com você em outras faixas. Fala um pouco sobre como é trabalhar com ele, que atua muito na cena independente do DF

Trabalhar com o Zero é incrível, ele é um produtor que leva a sério os artistas que trabalham com ele, sejam novos ou antigos experientes ou iniciantes, além de todo o conhecimento do cenário que ele tem e compartilha com a gente, sempre com o objetivo de fazer dar certo todo trabalho que ele pega.

Notei que você cria bastante conteúdo no TikTok e no Instagram. Pretende usar essas redes sociais para dar uma impulsionada nos views do EP? Se sim, como?

Instagram e TikTok já são estratégias reais no meu trabalho, como pode ser observado nas dancinhas do hit “Sereia”. São plataformas que auxiliam demais o artista. E, como as dancinhas estão na moda, não tem por que a gente não fazer parte desse movimento. Fora as dancinhas, o trabalho de divulgação nas redes é bem forte e impactante e não pode ser deixado de lado.

Você já soma 300 mil streams, “Sereia” já tocou mais de 120 mil vezes no Spotify… quais metas você pretende alcançar daqui pra frente?

A meta principal desse EP é alcançar 500 mil streams entre todas as faixas, sendo totalmente alcançável para o momento. Mas, o objetivo como artista e para um futuro não tão distante, são os famosos milhões.

Ouça “BSBaile”: