Concerto gratuito de Duo Albireo no CTJ Hall nesta sexta

Um concerto de piano e voz com repertório irrepreensível a atuações impecáveis é o que o duo Albireo promete para esta sexta-feira (24/5), às 20 horas, no palco do CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Formado pelo pianista Tito Pacheco e pelo tenor Arthur Felix, o duo fará a estreia do que promete ser uma longa temporada de apresentações, segundo Arthur Félix. O concerto é gratuito e nem é preciso retirar os ingressos antecipadamente. Basta comparecer à unidade da Thomas Jefferson. A apresentação também será transmitida, ao vivo, pelo canal da Thomas no Youtube.

Arthur Felix e Tito Pacheco escolheram o repertório com muito cuidado. “Queríamos títulos que contemplasse piano e voz e falasse de coisas que musicalmente a gente acredita. Um repertório extremamente elegante, fino, sem exageros”, define Arthur Félix. No programa estão obras dos brasileiros Cláudio Santoro e Marlos Nobre, e do austríaco Franz Schubert.

O tenor lembra que a acústica da sala de concertos do CTJ Hall é um diferencial em Brasília e com acesso gratuito para público e artistas. “E ainda tem um piano sem comparação. E para o público é a certeza de poder ir com facilidade de acesso e desfrutar de apresentações sem interrupções, sem ruídos externos, em um espaço intimista”, comemora.

O concerto faz parte do projeto Sextas Musicais, uma iniciativa da Casa Thomas Jefferson, com apoio da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e garante semanalmente shows com o melhor da música brasileira e internacional, em apresentações sempre marcadas pela alta qualidade.

Duo Albireo, composto por Arthur Felix e Tito Pacheco. Foto: Marco Akira/Divulgação

Os artistas

Arthur Felix é um tenor de voz marcante e Tito Pacheco é um pianista de excelência. Os dois se conheceram em 2017, mas foi em 2022, quando compartilharam o palco como solistas na turma de canto coral da Universidade de Brasília, sob regência da professora Isabela Sekeff, que decidiram formalizar o duo. Tito, ao piano, e Arthur, ao violino, demonstram uma sintonia natural e expressiva, o que os incentivou a planejar o concerto que começa a ganhar os palcos do país. Tito e Arthur escolheram o nome Albireo (estrela dupla) para representar a singularidade de seus temperamentos e habilidades artísticas contrastantes.

Duo Albireo, composto por Arthur Felix e Tito Pacheco. Foto: Marco Akira/Divulgação

Albireo é o nome de duas estrelas que, apesar de compartilharem o mesmo nome, brilham em cores distintas no céu noturno. Enquanto uma irradia tons quentes de ouro, a outra emite uma luz mais fria e azulada. Tito é considerado a força melancólica que conduz o piano com profundidade, enquanto Arthur é o fulgor que eleva sua voz com paixão e poder. A junção de suas personalidades contrastantes resulta em um encanto musical único que só pode ser encontrado na dualidade de Albireo.

Concerto do Duo Albireo de piano e voz

Sexta (24/5), às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul. Entrada franca.