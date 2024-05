Vocalista da Banda Eva passa por cirurgia de emergência na hérnia cervical 

Amores, nesta quinta-feira (23) o cantor e vocalista da Banda Eva , Felipe Pezzoni, utilizou as suas redes sociais para revelar que foi submetido a uma cirurgia de emergência na hérnia cervical, na última semana.

“Antes de qualquer coisa, estou melhor e mais saudável do que nunca. Queria apenas dividir um pedacinho do que foi a minha última semana, foram dias desafiadores, mas que tomei como um lembrete gentil de que devemos sempre honrar e nutrir o nosso templo”, iniciou o cantor.

Continuando, Felipe detalha um pouco do processo pré, durante e pós operatório, pelo qual passou na última semana.

“Aproveitei as férias para investigar um formigamento persistente e descobri que ele era decorrente de uma compressão de uma hérnia cervical sobre a minha medula…. Em cinco dias fiz exames, marquei a cirurgia, internei, operei e tive alta. Deus grandioso enviou a melhor equipe para me conduzir neste processo, além de profissionais excepcionais, seres humanos incríveis… Sigo me recuperando e bem cuidado no aconchego dos meus. Logo estou de volta, pronto para continuar minha missão que é levar música e amor para vocês”, relatou o cantor

Por fim, Pezzoni afirma que devido aos últimos acontecimentos teve que adiar a apresentação que faria no final do mês de maio, no Chile, para meados do mês de agosto.

“O show que faríamos no Chile no final do mês de maio no Salve Salvador World foi postergado para os dias 10 e 11 de agosto. Infelizmente, quando acontecimentos dessa natureza nos atravessam, não temos outra opção a não ser atendê-los. Agosto é logo ali, certeza de que faremos uma festa ainda mais linda, e com esse upgrade da coluna então”, finalizou o vocalista.