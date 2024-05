Thelma Assis sofre ataque racista por usar seu cabelo natural no “Encontro” 

Amores, a Thelma Assis apareceu nos stories do seu Instagram nesta quinta-feira (23) para expor o comentário racista que recebeu sobre o seu cabelo, numa publicação do programa “Encontro”, da TV Globo em sua conta no X (antigo Twitter).

“Eu nem tenho tuitado muito ultimamente, mas achei importante mostrar para quem fala que as nossas queixas do dia a dia são ‘mimimi’. Estou compartilhando informações de saúde e o comentário foi esse aqui. Só mais um dia de luta”, disse a apresentadora.

Em seguida, compartilhou o print do ataque. “O jeito é expor”, concluiu.

Inúmeros internautas mandaram mensagens de apoio para a médica. “Realidade: você tem um tesouro na cabeça, Thelminha! Que cabelo impecável. Não ignorando o comentário racista, mas precisava enaltecer a sua beleza”, escreveu um usuário do X. “Sinto muito que você tenha que ler tipo de coisa. Você é maravilhosa”, opinou outra pessoa.