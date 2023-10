Cine, Tarcísio do Acordeon, Jaloo e mais: as novidades da semana na música brasileira

Quer saber o que há de novo na música brasileira? Confira esta seleção de 10 novidades desta semana que o JBr preparou

Outubro continua e os lançamentos musicais também. Os últimos dias trouxeram o hit final da banda Cine, Tierry e Péricles em uma colaboração que já era aguardada e a homenagem de Mariana de Moraes a um nome icônico da música brasileira.

Jaloo, Tarcísio do Acordeon e Guga Nandes também chegaram com novos trabalhos. Confira estes e outros nomes na seleção de novidades que o JBr preparou:

Cine e os clichês que a gente ama

A banda Cine, um dos fenômenos da música brasileira no início dos anos 2000, volta com a música “Último Clichê”. Lançada nesta quarta (25), a faixa retrata a passagem de tempo pela perspectiva do grupo, que anunciou seu encerramento em 2016.

Jaloo lança novo álbum

A cantora e compositora Jaloo lançou, nesta quarta (25), o álbum “Mau”. Com elementos do phonk, um ritmo importado da Rússia, hyperpop, ska e calypso, o trabalho busca explorar o lado mais feminino da artista.

Felipe Araújo e Luan Santana

“Última Noite” é a parceria entre Felipe Araújo e Luan Santana que chegou nas plataformas digitais nesta quinta (26). A faixa buscou capturar a essência da música sertaneja moderna, com melodia e letras que buscam conquistar fãs de todas as idades.

O som de Daniel Brita é uma “britadeira“

Nesta sexta (27), o guitarrista Daniel Brita lança “Britadeira”, seu primeiro álbum solo. Com nove faixas, o disco instrumental mistura punk, rock, hardcore e música brasileira e traz instrumentos inusitados, como uma furadeira eletrônica!

Para quem ama forró

Intitulado “Tome Forró”, o novo álbum de Tarcísio do Acordeon chega às plataformas digitais nesta sexta (27). As 11 faixas do trabalho celebram o gênero nordestino e falam de amor, sofrência, saudade e amizades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tagore nos leva à Barra da Jangada

Nesta sexta (27), o cantor e compositor Tagore lança o clipe de “Barra de Jangada”. A faixa traz um tom nostálgico e afetivo do cantor Recifense, que trouxe elementos de artistas pernambucanos como Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Elba Ramalho. Essa é uma homenagem que o artista fez ao pai, que morreu em 2020, durante a pandemia.

João Bosco & Vinicius com participações especiais

A dupla João Bosco & Vinicius disponibilizou o EP “JB&V 21 In Concert”, que conta com a participação de Maiara & Maraisa na música “Fim da Noite”. Com quatro faixas, o trabalho está nas plataformas digitais e conta com outras colaborações como a de Murilo Huff e Gustavo Mioto.

Mariana de Moraes homenageia um ícone

A cantora Mariana de Moraes lança, nesta sexta (27),“Vinicius de Mariana”. Esse é seu quinto disco de carreira e é dedicado ao avô da artista, Vinícius de Moraes. Com 12 faixas, Chico Buarque, Camila Pitanga, Mart’nália, Jussara Silveira e Clara Buarque são algumas das parcerias presentes no álbum.

Guga Nandes continua com mais pagode

“Ainda Bem Que é Pagode Vol.2” é a segunda parte do projeto mais recente de Guga Nandes. O trabalho está disponível nas plataformas digitais e conta com a colaboração do Doce Encontro no single “Por que não tranca a porta”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tierry feat. Péricles

“Fuga” é uma parceria entre Tierry e Péricles e chega às plataformas digitais nesta sexta (27). Composta por Tierry, Matheus Marcolino, Luan Santana e Cristhyan Ribeiro, a faixa faz parte do DVD “Volta as crianças sentem a sua falta”. Os cantores já haviam ensaiado este feat após Pericão cantar em seus shows o sucesso “Hackearam-me”.