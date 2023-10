Grupo Menos é Mais reúne Anitta, Luisa Sonza e Xand Avião em gravação de DVD

Em mais de duas horas de show, Paulinho, Goes, Duzão e Ramon agitaram os 400 convidados que marcaram presença no La Plage, em Fortaleza-CE

A madrugada desta quinta (26) foi a escolhida pelos pagodeiros do Menos é Mais para registrar o seu novo projeto, “Virado no Pagode”. Em mais de duas horas de show, Paulinho, Goes, Duzão e Ramon agitaram os 400 convidados que marcaram presença no La Plage, em Fortaleza-CE. Com conceito intimista, pé na areia e enaltecendo a natureza, o grupo recebeu Anitta, Luisa Sonza e Xand Avião para interpretar grandes hits.

Ao todo, o Menos é Mais registrou 9 faixas, todas inéditas, mesclando seu pagode contagiante aos ritmos de seus convidados. Ao lado de Anitta, o grupo registrou “1%”, enquanto dividiu os vocais com Sonza na dançante “Memória” e recebeu Xand em “Matadinha de Saudade”. E para os ansiosos de plantão, o grupo promete liberar ainda esse ano as primeiras faixas do projeto.

“Ficamos muito felizes com esta gravação, foi tudo muito lindo. Tínhamos uma vista incrível da praia e ainda contamos com um nascer do sol inesquecível que ficará marcado para sempre no nosso DVD!”, diz Duzão, vocalista do grupo. “E ainda ter a oportunidade de cantar ao lado desses grandes nomes da música, foi demais, podem aguardar vem muito hit por aí.”

“Mais um DVD gravado com muito sucesso, né? A gente vem construindo esse projeto com muito carinho e os detalhes fazem toda a diferença. Ver o resultado, nossos amigos e familiares cantando todas as músicas com a gente, foi incrível. Não vemos a hora de disponibilizar essa gravação com o Brasil todo!” compartilha Gustavo Góes.

Com um super time por trás de todo o projeto, “Virado no Pagode” tem a produção musical assinada por Dudu Borges. A direção de vídeo ficou a cargo de Pedro da HD97 e cenografia de Kaka da Loop Design.