Chegou a vez de Bruno & Marrone reviverem a própria história

A primeira parte do DVD gravado em BH traz regravações do consagrado repertório da dupla

Bruno & Marrone Revivem Sua História_EP1

Eles fazem parte da vida de tanta gente que talvez não seja possível calcular, são 37 anos embalando histórias bem sucedidas, outras nem tanto. Sendo influência para muitas carreiras, e tendo seu repertório regravado por muitas gerações da música sertaneja. Bruno & Marrone representam a transformação da era das cordas e metais para o acústico, e desde 2000 tornaram-se um dos maiores expoentes do segmento sertanejo no país. Finalmente a dupla decidiu nos presentear com a gravação do DVD “Bruno & Marrone Revivem sua história” relembrando grandes clássicos com uma nova roupagem o 1o. EP do projeto começa ser lançado a partir do dia 10 de fevereiro, são seis regravações que estarão disponíveis em todas as plataformas digitais e duas delas com video no anal oficiak de Bruno & Marrone no YouTube. Preparem para reviver, e até mesmo conhecer as primeiras escolhidas: “Amor não é jogo de azar”, “Faz de conta”, “Inevitável”, “Como eu te amo”, “Agarrado em mim” e “Coração de pedra”.

Bruno com o dom da voz é considerado um dos maiores intérpretes da música, e Marrone o segunda voz capaz de acompanhá-lo, sem contar o carisma do nosso “Coronel”, apelido carinhoso que ganhou dos colegas de profissão. Os sertanejos presenciaram todas as transformações da indústria da música do vinil à era do streaming, e continuam a conquistar novos fãs, até porque a dupla é uma das poucas de sua geração que está nas playlist dos novos amantes da música sertaneja. “Muitos artistas já regravaram uma música nossa, chegou a vez de apresentarmos as nossas próprias versões”, comentam os artistas.

A parte difícil foi compor o setlist para esta gravação, mas a boa notícia é que Bruno & Marrone prometem dar continuidade no projeto. Por hora, os fãs poderão conferir algumas das faixas dos anos 1995, 1998 e 2003. Os próximos lançamentos prometem também faixas inéditas para entrarem no repertório de sucesso de Bruno & Marrone.

E como recordar sempre vale a pena, o conteúdo que compõe o cenário também mostra momentos marcantes da dupla em várias épocas, um verdadeiro passeio pela história Bruno & Marrone.

EP1 “Bruno & Marrone Revivem sua história”

1. Amor não é jogo de azar (1995)

(Vinicius (Bruno), Marcelo Justino e Eliz Muniz)

2. Faz de conta (1995)

(Vinicius (Bruno), Marcelo Justino e Eliz Muniz)

3. Inevitável (2003)

(Zé Henrique)

4. Como eu te amo (1998)

(Priscila Barutchy e Vinícius (Bruno))

5. Agarrado em mim (1998)

(Piska e César Augusto)

6. Coração de Pedra (2003)

(Vinícius (Bruno) e Marcelo Justino)