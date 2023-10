Cabal lança versão inédita de “Senhorita”

Versão acústica ganha participações especiais de Clau e Pelé Mil Flows, com clipe inédito nesta sexta

“Ei, senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista”. Se memórias foram desbloqueadas com essa letra, saiba que ela está completando 20 anos! Para celebrar esse momento tão especial, o rapper e compositor Cabal, conhecido por seu pioneirismo em promover uma nova estética ao hip hop, acaba de relançar o sucesso de 2003 “Senhorita” em uma versão acústica, voz e violão. “O objetivo principal é acessar a memória afetiva de quem já ouviu Senhorita, além de apresentar a música em outro formato para essa nova geração. Eu acredito muito que vamos agradar todos os públicos”, revela Cabal.

O hit “Senhorita” bombou nas rádios e em todos os cantos do Brasil nas vozes do trio Dj Hum, Lino Krizz e Cabal, que formavam o grupo Motirô. Vinte anos depois, a música ainda possui presença na memória das pessoas e agora foi regravada com as participações de Pelé MilFlows e Clau. “Os dois são artistas incríveis dessa nova geração. Nós somos amigos e os admiro muito. A Clau tem uma voz incrível e o Pelé, além disso, é o mestre dos acústicos. Foi a junção perfeita!”, comenta Cabal.

Junto com a música, que promete uma pitada de nostalgia com novidade para os fãs antigos e novos, o artista apresenta um clipe inédito, gravado em uma quadra de beach tênis, em São Paulo. A ideia surgiu depois do convite que ele fez ao seu amigo, Fausto Carvalho, que interpreta o personagem Jorginho na trama. Assim, acústico combina com praia, praia com beach tênis, e isso é a cara do personagem, que traz leveza e graça ao clipe.

Mas por que o acústico foi o escolhido para essa comemoração? “Eu já assisti muitas vezes pessoas fazendo versões voz e violão de Senhorita, sempre achei que a música também combinava com esse clima romântico e senti que o formato era perfeito para o momento”, conta o rapper.

“Quando ‘Senhorita’ foi lançado, eu tinha 5 anos, estava começando a ouvir música. Fui conhecer o Cabal 20 anos depois, e hoje estamos nesse projeto que estou muito feliz em fazer parte”, relembra Pelé MilFlows.

“Eu tenho a lembrança de assistir o clipe na TV assim que foi lançado. Eu já era muito fã da Leilah Moreno (que foi protagonista no clipe) por acompanhá-la no programa do Raul Gil. Ainda criança, assistia pensando: nossa, quero ser como essas minas no clipe”, celebra Clau.

“Senhorita” em versão acústica está disponível a partir desta sexta, 06 de outubro em todas as plataformas digitais. A primeira sexta-feira do mês promete ser bem agitada! “Quando te vi dançar na pista, você foi a mais bonita”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista em: https://www.youtube.com/watch?v=ikht5GgnYoM