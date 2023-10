Curso Candeeiro Musical: um gira-disco interativo à luz da cultura popular brasileira

Atividade será ministrada pelo músico Daniel Pitanga no Espaço Cultural Renato Russo, de outubro a dezembro

O Candeeiro Musical é uma atividade formativa baseada na escuta atenta de fonogramas de músicas populares do Brasil, em especial através dos discos de vinil e debates sobre as experiências de audição e as histórias de vida com a música dos participantes. Por meio de uma parceria entre o músico e professor brasiliense Daniel Pitanga e o Instituto Janelas da Arte, a atividade será oferecida gratuitamente, entre 20 de outubro e 08 de dezembro, todas às sextas, das 16h às 18h, em encontros presenciais no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 sul.

A proposta se baseia nas premissas de que todas as pessoas, independente de seus conhecimentos, são potencialmente capazes de compartilhar suas experiências, emoções e reflexões a partir da audição atenta de uma gravação, e também de que a cultura popular é o que nos agrega e nos define enquanto brasileiros, e por isso deve ser vivida, explorada e debatida, no sentido de nos enraizar como cidadãos e agentes em nosso país.

Objetivos do curso:

Realizar encontros interativos semanais para audições de fonogramas entremeados por debates mediados pelo músico e professor Daniel Pitanga. O principal objetivo é a troca de saberes e experiências de vida com a música;

Construir coletivamente um conjunto de conhecimentos, gerando um acervo de saberes que possa ser compartilhado, a partir de um repertório musical selecionado dentro do arcabouço da cultura popular brasileira;

Desenvolver a capacidade da escuta atenta e sensível, bem como o exercício do diálogo e da exposição narrativa de experiências pessoais e reflexões sobre os diversos temas abordados;

Construir e fortalecer coletivos de pessoas interessadas em música e cultura popular brasileira e a formação de plateias.

Quem ministra

Daniel Pitanga é natural de Brasília, onde realizou sua formação como músico e educador musical. É Mestre em Educação Musical pela UnB e Arranjador formado pela Escola de Música de Brasília. Atua profissionalmente desde 2006 trabalhando como músico e diretor musical em grupos de música e teatro, realizando pesquisas, composições e arranjos para uma variada gama de projetos artísticos. Seu trabalho como compositor e arranjador tem foco e inspiração na música popular brasileira, incorporando diferentes gêneros, combinando referências da tradição oral e experimentações. Outra importante vertente de seu trabalho é a atuação com a Cia Os Buriti – Teatro de Dança, da qual é membro desde 2010. Realiza a criação de espetáculos e projetos de arte-educação, participando de diversos festivais nacionais e internacionais. Como professor de música atuou em importantes instituições de ensino de música de Brasília, como a Escola de Música de Brasília (CEP/EMB) e o Departamento de Música da Universidade de Brasília (UnB). Atualmente desenvolve pesquisas e projetos na área da educação e cultura popular brasileira, visando aproximar e criar redes entre a academia e mestres e mestras da cultura popular.

SERVIÇO

Candeeiro Musical: um gira-disco interativo à luz da cultura popular brasileira

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Datas: de 20/10 a 08/12, um encontro semanal na sexta-feira, totalizando 8 encontros

Horário: das 16h às 18h

Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZRHgy22ZCZF6Wwih2_hBFsfzF8OU_Hif098U0J96JBcLZWg/viewform?pli=1

Vagas limitadas

Não há pré-requisitos ou conhecimentos prévios exigidos para participar