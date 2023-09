Bressan e Julies apresentam “Eu te Namorei”, misturando pagode e pop reggae

Inspirada nos pagodes dos anos 1990, a canção chega a todos os aplicativos de música na sexta-feira (29)

O cantor de pagode Bressan e o artista de pop reggae Julies se unem para lançar o single “Eu te Namorei”. Inspirada nos pagodes dos anos 1990, a canção chega a todos os aplicativos de música na sexta-feira (29), unindo referências de nomes como Salgadinho, Soweto e Exaltasamba com o pop reggae.

Produzida por um dos maiores nomes da atualidade, Zain, que também assina a composição com os dois cantores, a canção fala sobre um amor que chegou de forma despretensiosa. “Sou muito fã do pagode dos anos 90, assim como meus parceiros de composição, então a música tem uma levada romântica característica dos artistas que fizeram sucesso na década. Os meus projetos são todos assim, trazem a mistura de brasilidades que dão vida ao meu reggae”, conta Julies.

“A escolha de uma parceria para Eu te Namorei foi natural, Julies já é meu amigo há tempos e como bons amigos sempre falávamos em um dia, fazer nosso som. O momento ideal chegou em um encontro que tivemos no meu estúdio, foi a primeira vez compondo juntos e deu certo. A linguagem e direção era a mesma dos três naquele momento (eu, Julies e Zain)”, explica Bressan.

“Com a faixa pronta, sabíamos que era o momento de colocar para o mundo nossa música, desde aquele momento escolhemos somar forças e crescemos juntos até então, buscando trazer o melhor para Eu te Namorei que é um divisor em ambas carreiras e tem tudo pra namorar o Brasil também”, completa a voz do pagode

Para o cantor de reggae, a vida o presenteou com Bressan. “Tenho certeza que ele será um dos grandes nomes do pagode do país e eu fiquei impressionado com a capacidade que ele tem de cantar, de compor. Na primeira vez que a gente sentou pra fazer qualquer coisa junto, já saiu esta baita canção. Particularmente, sou muito fã dele e estou muito feliz com o resultado”, finaliza.