Brasil da fome e desigualdade inspira “Fogo”, novo som da banda Trampa

O rock da banda brasiliense, com o cavaquinho da Machete Bomb, aborda temas que estiveram no debate público desde a eleição de 2018

Os rumos tomados pelo Brasil nos últimos quatro anos instigaram a Trampa a colocar para fora a angústia de grande parte da população. O grito que estava preso na garganta resultou no single “Fogo”, que chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira (26). É quase que uma sequência de “Farda”, a última música lançada em 2020 pela banda brasiliense formada por André Noblat (vocal), Pedrinho “Bap” Cardoso (baixo), Rafael Maranhão (guitarra), Arnoldo Ravizzini (bateria) e Rodrigo Vegetal (guitarra).

Diferente da anterior, que faz um protesto contra o descaso do estado durante o ponto mais crítico da pandemia e a farra dos militares no governo, esta é menos poética e mais direta. Para chegar ao resultado final, Noblat diz que foi muito provocado pelo produtor Diego Marx a deixar de lado as metáforas e colocar o dedo na ferida.

“Ele me provocou muito a falar sem rodeios”, diz o cantor. “Por isso, tentei levar pra esse lado mais explícito, que não é uma coisa que eu costumo fazer. Todas as músicas do TRAMPA são bem políticas, mas com um pouco mais de poesia. Eu não mando ninguém calar a boca. Dessa vez eu tive que seguir por essa linha. Era o que eu estava sentindo”.

Guiada por riffs pesado de guitarra, que serve como liga entre o rock e o grunge, e alguns acordes de cavaquinho da banda Machete Bomb, a letra permeia todos os temas que estiveram em alta ao longo desse período complexo da história do país: negacionismo, desmatamento, grilagem de terras indígenas, preconceito contra pessoas negras e LGBTQIA+, a violência e o incentivo para compra de armas.

“Ela foi composta tendo em mente o crescimento galopante das tendências conservadoras e fascistóides no Brasil e no mundo. Depois de um golpe, e de quatro anos de um governo de extrema direita que mutilou o país e expôs esse pensamento retrógrado, sentimos a necessidade de fazer uma resposta à altura”, afirma o guitarrista Rafael Maranhão, que é complementado por Noblat: “A ideia é que a música dê um sinal de alerta nesse momento decisivo, para que a gente derrote isso que tá aí”.

Para ilustrar o som e fazer com que a letra seja conhecida por todos, a TRAMPA também vai produzir um lyric vídeo. “Fogo”, disponível em todas as plataformas de música (LINK), já foi testada algumas vezes ao vivo e aprovada pelo público. A música também serve de introdução para o álbum gravado ao vivo no Porão do Rock, em Brasília, que será lançado em 2023.

Sobre a banda

Formada em 2006 em Brasília, berço de algumas das principais bandas do rock nacional, a banda Trampa é formada por André Noblat (vocal), Pedrinho Cardoso (baixo), Rafael Maranhão (guitarra), Arnoldo Ravizzini (bateria) e Rodrigo Vegetal (guitarra). Entre suas influências, podemos citar principalmente alguns subgêneros do Rock, tais como Grunge, Pós-Grunge, Indie, Metal, Punk e Stoner Rock.

O grupo fez seu primeiro show ainda em 2006. Em 2007, apresentou ao público um EP auto-intitulado. No ano seguinte, lançou seu primeiro CD chamado “Te Presenteio com a Fúria”. Em 2012, a banda entrou em estúdio novamente para gravar seu segundo disco “Causa e Efeito”, que foi lançado em 2013, também no Teatro Nacional de Brasília. Lançou em 2016 o CD “¡Viva la Evolución!”, seu terceiro disco de estúdio. Em 2018, a banda lançou um vinil chamado “Trampa A Sinfonia” em homenagem aos 10 anos da primeira edição do “Trampa Sinfônica” contando com músicas dos três álbuns de estúdio com arranjos acústicos, elétricos e sinfônicos e, em 2019, lançou seu mais novo trabalho autoral, um EP inteiramente composto em inglês intitulado “Never Forget”. Agora em 2022, planeja lançar vários singles, tanto em inglês quanto em português.