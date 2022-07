Black Monster lança EP “BM Tapes” e marca estreia como produtor musical

A produção é focada em mistura e experimentação, reúne os gêneros Trap, Drill, Hip Hop e Pagodão, e conta com a participação de vários artistas do DF

Produzido por Black Monster, o EP “BM Tapes” inaugura oficialmente a carreira do produtor musical, que se lança no mercado enquanto selo para contribuir com o trabalho de artistas negros do Distrito Federal. A produção é focada em mistura e versatilidade: reúne os gêneros Trap, Drill, Hip Hop e Pagodão, e conta com a participação de artistas de diferentes regiões administrativas do DF, conhecidos por suas participações nas batalhas de rap da região.

O trabalho conta com cinco faixas, em que participam Aggin, Dandara, Igor TX, Hate RCT, PiáTheKid e VCastro, todos artistas influentes que já contribuem com a cena cultural de suas RAs. Além disso, o EP também tem uma música exclusiva cantada pelo próprio Black Monster.

A produção está disponível em todas as plataformas de streaming e no canal do YouTube.

Ouça “BM Tapes”:

Misturas

Após observar a cena musical e cultural do quadradinho, Black Monster viu no DF a necessidade de ter sons unindo e misturando pessoas diferentes. “Eu acho que eu gosto de fazer misturas. Eu misturo ritmos, misturo pessoas de estilos diferentes cantando”, afirma.

No EP, as produções misturam Trap, Drill, Hip Hop e Pagodão, a partir da experimentação com os artistas. “Eram artistas que ainda não tinham cantado juntos. Essa foi a minha principal escolha. Eu quis pegar pessoas que já eram experientes no Trap também, algumas que já eram experientes no Drill e mudar entre elas. Esse negócio de mistura é da hora. Acho que eu penso em várias coisas ao fazer essas misturas. E além de Trap e Drill, tem Pagodão, que é o temperinho brasileiro (baiano)”, acrescenta.

O ritmo

A produção carrega referências brasileiras como ÀTTØØXXÁ e PreThaís. E como é um EP em que o foco é a versatilidade e a experimentação, também possui músicas com melodias do rock, inspiradas em Nirvana e Nx Zero, mas que, na verdade, compõem um Drill.

Arte: Divulgação

Do estúdio ao selo

O selo “BM – Black Monster” nasceu a partir do olhar direcionado e profissional do produtor musical, que antes dirigia um estúdio no Guará e oferecia o espaço para aqueles que desejassem produzir suas músicas. Entretanto, Black Monster viu que não era tão proveitoso para os próprios artistas terem apenas um espaço. Era preciso mais.

“Essa ideia de transicionar para um selo foi realmente por ver a quantidade de artistas bons que tem aqui no DF e que precisam de suporte em alguma área. Hoje consigo contribuir na produção musical, é algo que eu ofereço pros meus artistas”, conta.

Para trabalhar com uma colaboração mais profissional e focada, veio a decisão de fechar o estúdio e lançar o selo. “Com o fechamento do estúdio, eu consegui selecionar artistas pro selo e contribuir de forma positiva com meu trabalho na arte deles. Hoje, além de fazer toda a parte de produção musical, eu também faço direção, direção vocal. Tem gente que nunca tinha acessado isso”, explica.

Produção de artistas

Para ser produzido por Black Monster, é preciso originalidade. “Hoje no mercado musical as pessoas tentam imitar muito outros estilos. As referências você tem que usar como referências, não como cópia”, alerta.

A seleção feita pelo produtor musical foca em personalidade musical própria, consciência racial e política, e muita vontade de se desenvolver profissionalmente. “Eu acho que por trabalhar com Hip Hop existem coisas que a gente tem que entender, sobre negritude, entendeu? Tem que saber o espaço que a gente tá pisando, com o que a gente tá trabalhando. O respeito que tem que ter sobre isso. Eu espero respeito pela música, das pessoas que fazem esse tipo de música”, afirma.

Além disso, Black Monster procura “artistas que tenham esse brilho que eles ainda não descobriram. Artistas que estejam dispostos a explorar seus limites musicalmente. Que queiram estar ali de fato produzindo, sabendo o que querem fazer. Enfim, pessoas que estejam dispostas à evolução musical”, finaliza.

Ficha técnica – BM Tapes

Realização: Black Monster

Produção e Direção Musical: Black Monster

Produção executiva: Alice Teixeira

Letras e vozes: Aggin, Black Monster, Dandara, Igor TX, Hate RCT, PiáTheKid e VCastro

Mixagem – Black Monster

Masterização – Black Monster

Gravação: BM Stúdio

Para seguir e ouvir

Instagram | YouTube | Plataformas de streaming