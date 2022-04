Becky G e Karol G lançam o videoclipe de “Mamiii”

O single acumulou o impressionante número de 350 milhões de streams globalmente até o momento, com mais de 150 milhões de plays somente no Spotify

As superestrelas globais Becky G e Karol G lançaram o videoclipe de “MAMIII”. O vídeo foi dirigido por Mike Ho (J. Lo, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj) e apresenta Angus Cloud de Euphoria e Mia Khalifa.

Lançada no início deste ano, “MAMIII” se tornou rapidamente um sucesso global, estreando no top 20 do Hot 100 da Billboard após o lançamento (#15) e no top 10 da Billboard Global 200 Singles Chart (#4) – a entrada mais alta no chart até o momento, tanto para Becky G, quanto para Karol G.

O single acumulou o impressionante número de 350 milhões de streams globalmente até o momento, com mais de 150 milhões de plays somente no Spotify. A faixa de reggaeton festiva e up-tempo inspira uma atitude de força, confiança, independência e alcançou o primeiro lugar na Billboard’s Latin Airplay, Latin Rhythm Airplay, Hot Latin Songs, Latin Pop Airplay, Latin Digital Song Sales, e Latin Streaming Songs. Com “MAMIII”, Becky G conquistou seu terceiro lugar na Billboard Latin Airplay Chart (“Mayores,” “Sin Pijama,” e agora “MAMIII”).

O novo videoclipe vem em um momento muito empolgante para Becky G, que recentemente fez sua estreia no OSCAR interpretando o sucesso “We Don’t Talk About Bruno” ao lado de Luis Fonsi e Megan Thee Stallion. Além de seu sucesso musical, Becky é atualmente uma das juradas do novo show da MTV “Becoming A Popstar” ao lado de Joe Jonas e Sean Bankhead (leia mais sobre o show AQUI) e é a fundadora da Treslúce Beauty, sua própria marca de beleza.

“MAMIII” está dando aos fãs um gostinho do que está previsto para Becky G este ano, já que novas músicas se aproximam.