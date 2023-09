BAKA se junta aos sucessos do TikTok, Blanc Sec, no mais novo single “Dia de Paz”

O cantor, produtor e compositor abraça a rebeldia roqueira com um toque latino

Membro fundador da banda mineira Rosa Neon, ao lado da cantora revelação Marina Sena, BAKA, cantor, compositor e produtor de muitos dos hits da banda, está se preparando para o lançamento de seu novo álbum, “EMO NAS BAHAMAS”. Nessa quarta (6), o artista lança o segundo single do disco, “DIA DE PAZ”, com participação do grupo Blanc Sec.

“Desde o início, queria que essa música tivesse uma cara de ensino médio”, explica BAKA, que puxa influências de rock nacional, internacional e do emo dos anos 2000 para compor esse som. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a faixa mostra um pouco mais do universo que o futuro álbum explora.

Ouça “Dia de Paz” em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/diadepaz

A parceria com a banda Blanc Sec, originária de Mogi das Cruzes, onde o clipe foi gravado, também foi uma parte importante do processo para o artista. Com mais de 400 mil seguidores no TikTok, a banda é um sucesso nas redes sociais, trazendo estéticas nostálgicas, cada vez mais abraçadas pelo público mais jovem.

“Há 1 ano, estava fazendo meus primeiros shows com a Gaby Amarantos e vendo vídeos da Blanc, da Luna e do Mateus nas minhas redes. Virei muito fã dessas pessoas e mentalizei muito forte que tinha uma amizade ali porque sentia que a gente ia se dar muito bem”, conta BAKA, incluindo Gaby Amarantos, Luna Di e Mateus Hwang, que também aparecem no clipe.

Continuando, o cantor promete: “Hoje, estou com esse clipe aqui, me matando de ansiedade pra lançar, que reúne a Blanc Sec, Gaby Amarantos, Luna Di e o Mateus Hwang em mais um single do meu álbum novo que, diga-se de passagem, vai surpreender”.

Além do lançamento nas plataformas digitais, o artista também estará lançando, como falado anteriormente, o videoclipe de “DIA DE PAZ”, que transborda com a estética prometida por BAKA, puxando de suas influências emo e as mesclando com “pessoas queridas” – Gaby Amarantos, Luna Di e Mateus Hwang, além da banda Blanc Sec.

BAKA, que produziu o sucesso “Ombrin”, da Rosa Neon, a abertura da novela Além da Ilusão, e seu single “Tela 2.0”, que conta com a participação de Marina Sena, produziu uma sonoridade nova em “DIA DE PAZ”, mesclando influências do rock e emo, como Charli Brown Jr e WILLOW, com sons mais latinos, criando o “EMO NAS BAHAMAS”.