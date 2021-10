Ávine Vinny e Zé Vaqueiro se apresentam em novembro no DF

Os cantores fazem show no dia 20 de novembro em Planaltina/DF. Ingressos custam a partir de R$50

Ávine Vinny fará seu primeiro show no DF. O dono de uma das músicas mais tocadas do mundo nas últimas semanas, o hit “Coração Cachorro”, vem surpreendendo no crescente posicionamento no ranking das principais plataformas digitais e aplicativos, desde a sua estreia em 10 de setembro.

O show acontece no dia 20 de Novembro no Estacionamento do Múltiplas Funções.

Outra atração de peso é um dos cantores mais ouvidos do Brasil, o astro do Piseiro, Zé Vaqueiro.

Considerado um dos pioneiros do piseiro, Zé Vaqueiro é dono de hits como “Letícia”, “Eu tenho medo” e “Meu Mel”.

O show acontece em área aberta e seguindo todo o protocolo de segurança e higiene. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 50.

Serviço

Show Zé Vaqueiro e Ávine Vinny

Quando: 20 de novembro

Onde: Estacionamento do Múltiplas Funções Planaltina /DF

Horário: 16h

Valores 1 Lote:

Área VIP: R$50

Camarote O Original: R$80

Front Stage Elevado: R$120

Valores equivalentes a meia entrada

Vendas online: https://brasilticket.com.br/sunset-original

Faixa etária: 18 anos