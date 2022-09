Andreas Kisser, do Sepultura, empolga fãs com passagem de som para o Rock in Rio

Andreas Kisser, do Sepultura, empolgou os fãs ao compartilhar nesta nesta quarta-feira (31) um vídeo da passagem de som para o Rock in Rio

Andreas Kisser, 54, da banda Sepultura, empolgou os fãs ao compartilhar nesta nesta quarta-feira (31) um vídeo em seu Instagram da passagem de som do Sepultura para o Rock in Rio.

“Muito massa Andreas, melhor coisa voltar com força total! Sentir apoio dos fãs, dos amigos…ter forças para cuidar da família. Força total cara!”, comentou um fã se referindo à morte da mulher do músico, Patrícia Perissinoto, em julho deste ano, após lutar anos contra um câncer.

Um internauta escreveu que levará o filho para o primeiro show do Sepultura e outros elogiaram o solo de guitarra do músico. “Se isso é ensaio, imagina o show”, escreveu um fã na publicação do músico no Instagram. “Mestre”, comentou outro usuário da rede social.

Uma pessoa desejou que a volta ao músico aos palcos seja repleta de sentimentos bons. “Cercado de gente que te ama e te faz bem. Vamos seguindo a vida, mesmo tomando essas porradas. Vida longa!”

A banda de heavy metal vai abrir o Palco Mundo na primeira noite do festival, em 2 de setembro. Eles se apresentam com a Orquestra Sinfônica Brasileira.