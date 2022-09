Klara Castanho agradece sucesso de ‘Bom Dia, Verônica’

Atriz celebrou as três semanas em que a série ficou entre as 10 mais assistidas do país

Não sei se minhas fofoqueiras estão ligadinhas, mas ‘Bom Dia, Verônica’ é um sucesso e eu amo um novo sucesso para chamar de meu. Klara Castanho agradeceu o carinho dos fãs da série que mantiveram a produção entre uma das séries mais vistas no Brasil durante três semanas. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Klåra Cåstanho (@klarafgcastanho) A atriz publicou uma sequência de fotos dos bastidores da trama ao lado do elenco que não deixa a desejar: Liza Del Dala, Camila Márdila, Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller. “Quase 1 mês da nossa estreia. 3 semanas no TOP 10. Vocês são maravilhosos. Obrigada mais mil vezes. Bom Dia Verônica 2 spo na Netflix”, escreveu a atriz.