“Foi muito bom me sentir, tão vulnerável, insegura, e sentir frio na barriga”, declara Bruna Marquezine sobre ‘Besouro Azul’

Atriz consagrou sua carreira internacional ganhando um papel de destaque no filme da DC

Lembro até hoje de quando contei para minhas fofoqueiras que Bruna Marquezine estaria em ‘Besouro Azul’, a internet foi à loucura e não deixamos de comemorar. Em entrevista para a revista Quem, ela contou que se sentiu animada em sentir frio na barriga de novo. Isso não é sintoma de quem está apaixonada?

“Foi uma experiência que exigiu muito de mim em aspectos que, até então, eu nunca tinha vivenciado. O fato de interpretar em uma outra língua é um grande desafio, porque eu sinto em português. Foi muito bom me sentir, de novo, tão vulnerável, insegura, e sentir tanto frio na barriga…”, contou.

Vale lembrar que depois das gravações, Bruna apareceu ao lado de Xolo Maridueña, seu par romântico na trama, algumas vezes, afirmando que poderia estar rolando um affair.

“Esse filme é feito para a comunidade latina e feito por latinos, então, logo muito cedo no projeto, me senti muito em casa”, confessou a atriz sobre o filme que chega nos cinemas no primeiro semestre de 2023.