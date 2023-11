Maglore e Luê se juntam em versão rock de “Dona da Minha Cabeça”, clássico de Geraldo Azevedo

Unindo Norte e Nordeste, com as cores do rock, os artistas homenageiam o compositor Geraldo Azevedo no projeto “Tudo Vira Rock”, da desenvolvedora ONErpm

A banda de rock Maglore e a cantora Luê estão juntos nessa nova versão do clássico “Dona da Minha Cabeça”, de Geraldo Azevedo, lançada nesta sexta-feira (17). Transformando a música em um sucesso do rock para o projeto “Tudo Vira Rock”, da ONErpm, os artistas reconstruíram o fonograma original, trazendo suas cores pessoais.

Ouça nas plataformas digitais: https://onerpm.link/donadaminhacabeca

Homenageando um dos maiores nomes da MPB, Maglore e Luê estão juntos nessa faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm. A nova versão de “Dona da Minha Cabeça” pega o som dos anos 80 que marca a canção original e o adapta, adicionando baixo, guitarras, teclados e bateria, além da voz de Teago Oliveira e Luê.

“A base ficou pronta, Teago [vocalista da Maglore] botou uma voz linda nela. A Luê acrescentou texturas, brincou com a melodia, e entrou muito no clima de tudo que tínhamos antes. Tentamos trazer a música para uma leitura nossa do que tem ali no original, as vozes deles trouxeram densidade. Gostamos demais do resultado”, destaca Felipe Dieder, da Maglore.

Para Luê, cantora e violinista original do Pará, sua participação nessa nova versão de Geraldo Azevedo é muito significativa, devido a sua história com a discografia do artista, um dos favoritos de seu pai, Julio Soares, um dos integrantes do Arraial da Pavulagem.

“[Geraldo Azevedo] É um artista que eu admiro muito, há muitos anos. É um som que a minha família ouve muito, tem muito esse lugar pra mim, familiar mesmo. Ouvir Geraldo Azevedo desbloqueia memórias infantis, familiares, de estar em casa, meu pai tocando violão, as músicas de Geraldo Azevedo, a gente viajando de carro ouvindo as músicas dele”, conta.

Como a faixa faz parte de um projeto da desenvolvedora musical ONErpm, “Dona da Minha Cabeça” será acompanhada com um videoclipe gravado no estúdio da empresa. O vídeo estará disponível no canal oficial da ONE no futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Dona da Minha Cabeça” faz parte do projeto “Tudo Vira Rock”, que traz uma abordagem rock ‘n roll para faixas de outros estilos, incluindo músicas de Péricles, entre outros, além dessa de Geraldo Azevedo. O projeto reúne grandes nomes da cena brasileira, como Supla, Clemente – juntamente com os Inocentes, Yohan Kisser, Maglore, por exemplo.

“Dona da Minha Cabeça” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.