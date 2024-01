2ZDINIZZ lança novo single pelo selo HHR

“Erro Favorito” chega hoje (16) em todas as plataformas

Com o intuito de alavancar a carreira de novos nomes da cena do rap, L7NNON fundou seu selo musical, Hip Hop Rare, no ano passado. O “movimento histórico”, como estão apelidando, começou apresentando os rappers TOKIODK e Kloe. Agora, o terceiro artista do casting a ser anunciado é 2ZDINIZZ, promessa do hip hop nacional com flow diferenciado. Com “Erro Favorito”, single disponível em todas as plataformas digitais nesta terça-feira (16), o artista estreia no projeto de L7 em grande estilo.

2ZDinizz é de Niterói, no Rio de Janeiro, e começou sua carreira em 2012 como MC do grupo Card Principal, do qual faz parte até hoje. Desde a infância apaixonado por samba e Hip Hop, começou a compor seus raps influenciado por nomes como Racionais MC’s, Emicida, Kamau e Quinto Andar.

Na love song “Erro Favorito”, o artista versa sobre uma relação que, apesar das brigas, tem química e faz bem: “Tuas amigas diz que eu sou um erro, mas eu / Eu sou teu erro favorito / Disseram pra tu me deixar, você sabe o que faz / Tuas amigas, sei lá, pô, parecem que odeiam paz / Sei que fama atrai mulheres e isso te deixa triste / Mas eu não troco a minha de fé pela que vi no feed / Papo pesado, eu quero só te deixar leve / Nosso amor não é um jogo / Nós não vivemos de blefe”.