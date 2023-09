1KILO lança primeiro single do EP “Resenha”

Projeto com cinco faixas inéditas mistura rap e samba com participações de Thiago Martins, Vitin e Amabbi

O coletivo 1KILO acaba de anunciar a data de lançamento da nova edição do “Resenha”. O primeiro single do projeto, que promove a diversidade musical a partir de encontros ao vivo com convidados especiais, chega neste dia 28 de setembro, às 21h, nas plataformas de música.

Apostando na mistura do rap romântico com as batidas envolventes do samba, DoisP, MZ, Junior Lord e Pelé MilFlows falam de amor e conquista na faixa “Fim de Semana”, a escolhida para abrir os caminhos do EP. O videoclipe será liberado no dia 03 de outubro no YouTube e traz versos no refrão como “Ela tem um jeito que eu nem sei/Fica até difícil de explicar/Essa noite eu sei que eu já ganhei/Só quando eu te flagrei naquela troca de olhar”.

Clique aqui e ouça Fim de Semana

Elevando o “Resenha” musicalmente e conceitualmente, as participações desta temporada trazem nomes como Thiago Martins, Vitin (ex-vocalista da banda Onze:20) e Amabbi. O segundo single “Sempre Que Me Vê”, com participação de Vitin, será liberado no dia 05 de outubro nas plataformas, e no dia 10 do mesmo mês no YouTube.

Vitin, ex-vocalista da banda de reggae Onze:20 e que está se lançando em carreira solo, fala do convite: “O que falar desse projeto lindo que é o ‘Resenha’ né? Eu recebi o convite pelo Rasta, somos grandes amigos, já fizemos muitas coisas juntos e agora mais esse trabalho, um projeto que mistura samba com rap, com a música brasileira.. e eu agora que estou lançando uma carreira solo, que é focada no reggae com samba, então tem tudo a ver! Gravamos no Vidigal, foi um barato, é muito bacana pra minha vida como artista, é muito importante poder cantar todos os tipos de música, com diversas parcerias… eu queria muito agradecer a galera da 1KILO pelo convite e por termos oficializado essa colaboração ao vivo! Fizemos bonito, então saboreiem sem moderação, por favor!”.

DoisP fala sobre o “Resenha” e os convidados desta edição: “Sempre buscamos misturar o rap com outros gêneros na 1KILO, e neste trabalho especificamente, acho que pela sonoridade e vibe das músicas, nós encontramos a sintonia perfeita. Thiago e Vitin são consagrados há anos na cena e o talento promissor da Amabbi, com quem já fiz outros trabalhos, também chegam para somar autenticidade e qualidade ao ‘Resenha’. Eles possuem uma musicalidade própria, o que enriquece muito o projeto”.

Atualmente formada por Pelé MilFlows, DoisP, MZ, Junior Lord, Caslu, DJ Grego e Felipe Rasta, a 1KILO escolheu como cenário o Mirante do Arvrão, localizado na comunidade do Vidigal, com uma vista panorâmica deslumbrante da Cidade Maravilhosa. Com as assinaturas do produtor musical Boris Farias e do diretor audiovisual Bruno Veronezi, junto com a Dimú, o novo EP do “Resenha” conta ao todo com cinco faixas inéditas, todas com videoclipes, e chega completo nas plataformas de áudio no dia 12 de outubro.