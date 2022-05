Multishow terá programação especial em homenagem ao Dia das Mães

A apresentação será feita na TV e no digital no dia 8 de maio; No youtube terá uma edição com os melhores momentos da programação

No Multishow, o alto astral é garantido no Dia das Mães! Para celebrar essa data tão especial, no dia 8 de maio, a partir das 19h, serão exibidos episódios estrelados por Dona Jô e Jéssica, mãe e filha que fazem o Brasil gargalhar em Vai Que Cola. Além do conteúdo na TV, o YouTube e as redes sociais do canal também terão conteúdos especiais sobre a data.

A “Maratona Vai Que Cola” começa com a exibição de O Dia das Supermães. No episódio, todos entram no clima e resolvem homenagear suas matriarcas. Dona Jô é a grande estrela do dia e decide que dessa vez não vai esquentar a cabeça preparando o almoço, pois está cansada de sempre fazer tudo sozinha. Até que Jéssica cai na real e tenta se redimir com sua mãezona.

Na sequência, está programado o episódio Quem Manda É a Jô!, em que Dona Jô retoma a chefia de sua pensão no Méier depois de uma temporada em Miami. Todos estão com saudades da cidade americana e a matriarca é a responsável por colocar a cabeça de todo mundo no lugar. Depois, em JÔ-Ô-Ô de Casa, Dona Jô precisa fazer um trabalho para a faculdade e resolve pedir ajuda à sua filha e aos amigos. O marasmo invade a pensão e a turma toda está com preguiça de ajudar, até que ela recebe uma visita especial que pode ajudar no seu trabalho: Cissa Guimarães. Porém, a convidada chega na pensão querendo apenas descansar, e não falar de trabalho.

A maratona segue com Quem Vai Casar com Jéssica, em que a personagem de Samantha Schmutz está em busca de um amor. Após assumir que está em um grupo denominado “Mulheres do Dedo Podre”, ela conta com total apoio de sua mãe para o que der e vier. Com seus matches indo de vento em popa, Dona Jô decide dar uma forcinha para sua filha desencalhar.

A programação especial termina com o Tal Mãe, Tão Filha, onde Jéssica quer trazer novidades para o seu programa de rádio e toma uma polêmica decisão: tirar o quadro de sua mãe do ar. Em resposta, Dona Jô cria um canal na internet e isso começa a bombar, despertando ciúmes na filha.

E não para por aí. As queridinhas Dona Hermínia e Graça vão invadir as redes do Multishow. O público poderá acompanhar no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e Humor Multishow, no Youtube, as cenas icônicas dessas mães que marcaram o Brasil. O Instagram do canal também vai disponibilizar templates para os usuários realizarem desafios interativos na data. E o Youtube ainda vai contar com uma edição dos melhores momentos da programação da TV, além de conteúdos no site do Multishow.

Programação Especial de Dia das Mães

Maratona Vai Que Cola: 8 de maio a partir das 19h no Multishow

Humor Multishow – YouTube: Edição com os melhores momentos da programação da TV, além de conteúdos no site do Multishow