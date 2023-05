‘Mulheres de Areia’ será reprisada na Globo a partir de junho

A novela escrita por Ivani Ribeiro acompanha Ruth e Raquel, que são idênticas na aparência, mas com personalidades totalmente diferentes

A novela “Mulheres de Areia” ganhará uma nova reprise na Globo a partir de junho. A trama estrelada por Gloria Pires, que vive as gêmeas Ruth e Raquel, estreou originalmente em 1993 e ocupará a faixa “Edição Especial”, que atualmente exibe “Chocolate com Pimenta”. A informação foi confirmada em nota oficial pela emissora nesta segunda-feira (22).



A novela escrita por Ivani Ribeiro acompanha Ruth e Raquel, que são idênticas na aparência, mas com personalidades totalmente diferentes. A primeira é completamente apaixonada por Marcos (Guilherme Fontes), enquanto Raquel só pensa em conquistá-lo para melhorar de vida. Depois de passar um período dando aulas na escola primária de uma fazenda, Ruth volta a morar com a irmã e os pais Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos) na fictícia cidade de Pontal D’Areia, no litoral fluminense.



Ali, Marcos se apaixona por ela e os dois engatam um namoro. Pouco tempo depois, a invejosa e ambiciosa Raquel planeja se aproveitar da semelhança com a irmã para tentar conquistar o rapaz, de olho em sua fortuna.



Com direção geral de Wolf Maya, “Mulheres de Areia” foi baseada em sua versão original, exibida em 1973, e na obra “O Espantalho”. A trama foi lançada na Globo em 1993, na faixa das 18h, e já foi reexibida na emissora em 1996, 2011, e também em 2015 no Canal Viva.



Além de Gloria Pires, a novela conta com nomes como Susana Vieira, Humberto Martins, Andrea Beltrão, Nicette Bruno e muitos outros no elenco.