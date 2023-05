Daniel Zukko lança o livro ‘Cenas Candagas 2: Ser Candango é:’

O livro é uma reunião de textos e ilustrações que encantam os apaixonados pela capital

O jornalista, turismólogo, músico, fotógrafo e ilustrador Daniel Zukko lançará, nesta quinta-feira (25), o livro “Cenas Candangas 2 – Ser Candango é:”. O lançamento ocorre no Commercial São Benedito (704 Norte), a partir das 18h.

O livro é uma reunião de textos e ilustrações que encantam os apaixonados pela capital por retratar tão bem este amor para lá de peculiar. Por aqui, a gente ama azulejo, a esquizofrenia do clima, as distâncias relativas, o sotaque, os ipês… o autor, igualmente apaixonado por Brasília, conta de uma forma leve e repleta de humor os costumes do brasiliense pelo ponto de vista de quem vive e convive com a cidade.

Além das charges e textos, “Cenas Candangas 2” traz QR Codes que levam o leitor a vídeos do canal #MinhaBrasília, também criado por Daniel Zukko, que reforçam o sentimento pela cidade. “Assim como no “Cenas 1”, o “2” propõe uma experiência imersiva em diversas mídias com o objetivo de despertar – ou reforçar – o que gosto de chamar de Orgulho Nacional Candango”, explica Zukko.

De fácil leitura, o “Cenas Candangas 2” é para todas as idades e possui várias camadas. Adultos e crianças têm experiências distintas com a leitura, mas ambas intensas e divertidas. Alguns trocadilhos ou referências são percebidos apenas por quem já vive por aqui há mais tempo e mesmo quem chegou recentemente não fica perdido. Ao final, e igualmente divertido, há um glossário com termos e siglas que parecem muito comuns para nós, porém é quase um dialeto para forasteiros.

Serviço

Lançamento do livro “Cenas Candangas 2 – Ser Candango é:”

Quinta-feira, 25 de maio

A partir das 18h

Commercial São Benedito, 704 norte (virado para W4)

O livro será vendido no local por R$ 50