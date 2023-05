Ana Maria Braga é criticada após defender os espanhóis no caso de racismo contra Vinícius Júnior

Público se pronunciou nas redes sociais após declaração da apresentadora durante seu programa matinal

Rio de Janeiro – RJ

Ana Maria Braga foi duramente criticada nas redes sociais nesta segunda-feira (22) por causa da polêmica envolvendo o caso de racismo na Espanha contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior. Ela revelou ao apresentador Felipe Andreolli ter se surpreendido com o episódio envolvendo o jogador do Real Madrid no jogo contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.



“Gente, e os espanhóis não são assim. Italianos… O europeu normalmente não é”, disse Ana Maria que reforçou ter considerado o acontecimento “inadmissível”. Andreoli então atribuiu os ataques de ódio ao que ele chamou de “efeito manada” nos estádios. “Infelizmente, da massa de um estádio. Talvez se o cara cruzar com o Vinicius na rua ele não vai virar e xingar o Vinicius, mas se ele está num lugar confortável, com milhares… ‘Ninguém tá vendo. Vou xingar também'”.



Andreolli também lembrou que esta não foi a primeira vez que Vini Jr foi alvo de preconceito nos estádios da Espanha e cobrou ações mais enérgicas dos dirigentes da badalada e milionária La Liga. “Ninguém fez nada até agora. Só declarações lamentando os episódios. Na prática, infelizmente, nada aconteceu e chega. Alguma medida tem que ser feita.”



Não demorou muito para que os internautas criticassem a apresentadora do “Mais Você”. “Eu entendo a declaração por um simples motivo: ela é branca Não vai passar por isso”, comentou um internauta. A Espanha é a pior. Ana Maria precisa estudar história”, levantou o segundo usuário do Twitter e o terceiro completou: “Como que a Ana Maria no alto do seu privilégio tem coragem de dizer que os espanhóis não são assim (se referindo ao episódio de racismo do Vini)? Mas é claro que eles não são assim com ela por óbvias razões. Parem de passar pano para países racistas”.