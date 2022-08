Mulher assiste ‘Elvis’ e procura crush após sessão de cinema

Um homem e uma mulher trocaram olhares quando ela foi jogar o saco de pipoca e o copo vazios no lixo na sala de cinema

Últimos a sair da sala de cinema após uma sessão do filme “Elvis”, no domingo (31), um homem e uma mulher trocaram olhares quando ela foi jogar o saco de pipoca e o copo vazios no lixo.

Tímidos, os dois não conversaram e, portanto, não trocaram os números dos celulares ou as arrobas nas redes sociais. Ela se arrependeu e agora quer ajuda do Itaú Cinemas para encontrar o crush.

“Nunca te pedi nada. Ajuda essa pobre mortal”, escreveu a moça em mensagem compartilhada publicamente, com autorização dela. O nome dela não foi revelado.

Na torcida pelo encontro, internautas curtem, comentam a postagem e dizem que vão acompanhar a história para saber qual será o final. Algumas pessoas se identificam com a situação. Uma delas disse que também não sabe paquerar.

“Fomos andando em direção à escada rolante e não conseguimos falar nada”, descreveu a mulher na mensagem enviada à conta do Itaú Cinemas no Instagram. “Sou muito tímida, fiquei de cabeça baixa”.

A troca de olhares aconteceu na sala Imax do shopping Bourbon, na Pompeia, zona oeste de São Paulo. O “procurado” estava sentado na poltrona G19, na sessão das 21h.

Nas respostas acompanhadas de corações, há inclusive quem informe que o local do encontro sem diálogo dá sorte. Uma jovem contou que teve o primeiro date no mesmo cinema e está com o namorado há oito anos. Ela ganhou mais de uma centena de curtidas na mensagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a Warner Bros. um dos principais estúdios do mundo, entrou na torcida. “Eu só saio daqui quando a gente encontrar esse crush”, escreveu. “#ElvisFilme unindo corações. Quero esse date já”.

“Torcendo por aqui”, aderiu o shopping Bourbon. “Demais”, disse o ator Vinícius de Oliveira.

Para um dos torcedores do encontro, a paquera mostra que o cinema segue sendo imprescindível. Também na expectativa para o desfecho, uma mulher citou música de Elvis Presley, o astro retratado no filme, para comentar o caso. “Its now or never”, escreveu.

Enquanto o moço da poltrona G19 não aparece, internautas seguem curtindo a postagem para tentar ajudar. Um deles explicou que curtiu o recado para dar uma força ao cupido algoritmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Elvis”, filme de Baz Luhrmann, mostra a vida trágica e excitante de uma das figuras mais icônicas da história da música.