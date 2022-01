MrBeast foi o youtuber que mais ganhou dinheiro em 2021

O MrBeast faz desafios elaborados para conquistar o público e lidera o ranking de youtubers que mais ganharam dinheiro em 2021.

Jimmy Donaldson, americano de 23 anos, conhecido como MrBeast, é um criador de conteúdo e se tornou a pessoa mais bem paga do YouTube em 2021, segundo o ranking da revista Forbes.

O youtuber ficou conhecido por elaborar desafios que concentram uma boa quantia de dinheiro. Os vídeos de MrBeast alcançaram mais de 10 bilhões de visualizações na plataforma, o que renderam US$ 54 milhões, cerca de 300 milhões de reais para Jimmy.

Nos últimos dois anos, a lista foi liderada pelo ‘crítico de brinquedos’ Ryan Kaji, de apenas 10 anos. No último ano, MrBeast conseguiu ultrapassar o pequeno youtuber.

Segundo a revista americana, juntos, os dez youtubers mais bem pagos faturaram US$ 300 milhões ( R$ 1,6 bilhão) em 2021.

O especialista em tendências do YouTube, Chris Stokel-Walker, afirmou que a lista do último ano é interessante porque mostra “o quão obsoleto” a plataforma se tornou do ponto de vista da diversidade.

“Me impressiona como toda essa lista é branca e masculina. Se você pegar qualquer um dos nomes e olhar as listas dos anos anteriores, provavelmente os encontrará lá também, apenas em uma ordem diferente”, afirmou Chris.

Durante a pandemia, o YouTube recebeu muitas visitas. Pesquisas mostram que, em 2021, a plataforma teve 2,3 bilhões de usuários em todo o mundo. O YouTube diz que um bilhão de horas de conteúdo de vídeo são consumidos na plataforma todos os dias.

Stokel-Walker disse: “O YouTube foi desenvolvido como algo que iria abalar a indústria da mídia e livrar-se dos gatekeepers. Iria democratizar a aparência da nossa sociedade e da indústria do entretenimento”.

A lista de youtubers com maiores ganhos identificados pela Forbes não representa necessariamente aqueles com mais visualizações, mas sim os que conseguiram ganhar dinheiro com sucesso por meio de parcerias com marcas, acordos de patrocínio e vendas de mercadorias.

Confira o ranking completo:

MrBeast (Jimmy Donaldson); Jake Paul; Markiplier (Mark Edward Fischbach); Rhett e Link; Unspeakable (Nathan Graham); Nastya; Ryan Kaji; Dude Perfect; Logan Paul; Preston Arsement.