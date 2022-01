‘No fundo do poço’, diz Felipe Neto sobre luta contra depressão

Mais cedo, Neto publicou um vídeo nas redes sociais para negar a sua ida ao Big Brother Brasil 22 (Globo) e para pedir que seus fãs não destilem ódio contra sua ex-namorada, Bruna Gomes, com quem ficou por cinco anos

O empresário e youtuber Felipe Neto, 33 desabafou nas redes sociais sobre a luta contra a depressão e falou que sente que está “no fundo do poço”, na tarde deste sábado (1º). Ele publicou um texto dizendo que amigos estão se revezando 24 horas por dia na casa dele para não ficar sozinho.

“Lembra que eu sempre falei que minhas amizades nunca foram pautadas por influência, poder e dinheiro? Pois é… Esse é o valor de um real amigo. Ele larga tudo, ele abdica o revéillon com a família, para poder te manter em pé”, disse o youtuber.

No texto, Neto falou que a família o tem fortalecido na luta contra a depressão e que as mensagens de apoio que tem recebido dos seguidores que são “surreais” e” indescritíveis”. “Minha mãe está sofrendo para cacete, mas é minha rocha. Ontem veio me trazer pavê e mousse. São as pequenas coisas, são os detalhes.”

O youtuber também destacou que não adiantaria o apoio dos amigos, familiares e seguidores se não estivesse estivesse com acompanhamento psiquiátrico e medicação. “A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é uma doença do estômago. Amigos e família fazem você se sentir melhor, mas sem remédio, você não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é: busque ajuda. Não enfrente sozinho.”

Mais cedo, Neto publicou um vídeo nas redes sociais para negar a sua ida ao Big Brother Brasil 22 (Globo) e para pedir que seus fãs não destilem ódio contra sua ex-namorada, Bruna Gomes, com quem ficou por cinco anos.

O influenciador está sem voz por conta de um estresse emocional que sofreu. “Eu estou completamente sem voz porque eu passei por um estresse emocional muito grande. Meu médico explicou que em função de quando você tem algo emocional muito grande na sua vida, você pode perder sua voz”, começou ele.

“Eu não vou estar no Big Brother. E estou a cada dia mais me recuperando. Eu amo muito vocês, obrigado”, emendou Neto após ver seu nome ser bastante especulado como um dos novos integrantes do reality que começa no próximo dia 17.

Na sequência, entrou de fato no assunto do término de seu relacionamento. “A única coisa que quero pedir para vocês é que nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém. Mandem só amor. Não acreditem em fofoca. Se algum dia eu e a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos. E nunca pensem, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado. Nunca”, finalizou.

Os influenciadores anunciaram nesta segunda (27) pelas redes sociais o término do namoro de cinco anos. Mas o que chamou a atenção dos internautas é que o influenciador digital terminou o relacionamento com Bruna pelo telefone no Natal.