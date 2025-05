Morte de chefe do tráfico reacende polêmica envolvendo Deolane Bezerra e joia de R$ 200 mil

A morte de Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, apontado como o número dois do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, reacendeu uma polêmica envolvendo a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Vídeos e fotos da influenciadora usando um colar avaliado em R$ 200 mil, que pertenceria ao traficante, voltaram a circular nas redes sociais após o criminoso ser morto durante uma operação policial na última terça-feira (13/5).

TH, um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro, morreu em confronto com agentes após deixar um bunker onde estava escondido. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), ele era investigado há quase oito meses, com apoio da Subsecretaria de Inteligência, e era suspeito de envolvimento direto na morte de dois policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em julho de 2024.

A imagem de Deolane com o colar foi registrada durante o “Baile da Disney”, festa realizada entre os dias 9 e 13 de fevereiro do ano passado, na Vila do João, dentro do Complexo da Maré. O evento, bancado por TH, contou com a presença de artistas, incluindo o cantor Oruam. Durante a celebração, Deolane postou vídeos e fotos ostentando a joia nas redes sociais e chegou a declarar: “Eu sou o povo, eu sou comunidade e não quero esquecer nunca de onde eu vim”.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito na época para investigar a possível relação da influenciadora com o tráfico. As imagens e declarações feitas por ela no baile foram anexadas ao processo.

Até o momento, Deolane não se pronunciou sobre a reabertura da discussão após a morte do traficante.