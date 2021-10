Morre o ator e humorista Caike Luna

Caike lutava contra um câncer desde abril. Irmã do artista confirmou a morte

Morreu o ator e humorista Caike Luna. A informação foi confirmada pela irmã do artista, Katiuscia Canoro.

Caike lutava contra o Linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, desde abril deste ano. Sempre bem-humorado, em maio ele publicou uma foto careca e agradeceu ao apoio dado por amigos e fãs.

“É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão”, escreveu Katiuscia neste domingo (3). Nos comentários da postagem, artistas como Rafael Portugal, Miguel Falabella, Monique Alfradique, Sandra de Sá e Ingrid Guimarães prestaram condolências.