Morre Charlbi Dean, atriz do vencedor da Palma de Ouro ‘Triangle of Sadness’, aos 32

Sul-africana esteve no Festival de Cannes em maio para promover o filme e também estrelou ‘Raio Negro’

Charlbi Dean, uma das protagonistas do último vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, “Triangle of Sadness”, morreu nesta segunda-feira (29), aos 32 anos.

Segundo a revista americana The Hollywood Reporter, ela estava internada num hospital em Nova York devido a uma doença repentina e não detalhada.

Nascida na África do Sul, Dean também esteve na série “Raio Negro”, baseada no personagem homônimo dos quadrinhos da DC Comics. Seus poucos créditos ainda incluem os filmes “Spud”, “Pacific Standard Time”, “Don’t Sleep” e “Entrevista com Deus”.

Dean não teve uma carreira farta, mas sua elogiada atuação no longa “Triangle of Sadness” certamente seria um trampolim para papéis de maior relevância. No longa, ela deu vida à modelo e influenciadora digital Yaya.

A trama é uma sátira dos super-ricos e gira em torno dela e do namorado, o modelo vivido por Harris Dickinson, que são convidados para um cruzeiro de luxo que acaba naufragando. Pelo longa, o sueco Ruben Ostlund venceu sua segunda Palma de Ouro.

A atriz esteve em Cannes em maio, ao lado de Ostlund e de Dickinson, para promover “Triangle of Sadness”. O filme ainda não tem data de estreia no Brasil.

Antes de atriz, Dean foi modelo, profissão na qual começou aos 14 anos. Ela estrelou campanhas de marcas como Guess, Gucci, United Colors of Benetton e Ralph Lauren.