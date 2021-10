Modelo que já foi considerada ‘a mais bonita do mundo’ revela problemas de saúde

“Com essa experiência, aprendi que quando seu corpo está doendo, você não deve ignorar e tem que cuidar disso”, escreveu a modelo

A jovem francesa Thylane Blondeau, eleita a modelo “mais bonita do mundo” em 2007, com apenas 6 anos de idade, revelou passar por problemas de saúde há cerca de um ano. Thylane passou por uma cirurgia de emergência no último ano por causa de cistos nos ovários e, de lá para cá, teve complicações e precisou operar novamente na última semana.

“Eu não tinha certeza se deveria postar sobre isso, mas aqui estamos. Um ano atrás eu tive uma operação de emergência por um cisto no ovário que explodiu no meu estômago. Três meses depois disso, minha barriga começou a doer novamente e, no início, todos (e obviamente eu também) achamos que era por causa da cirurgia. Nesse ano, eu vi três ginecologistas diferentes e visitei mais de quatro centros de radiologia em Paris e todos disseram a mesma coisa: ‘Não se preocupe, você não tem nada, é coisa da sua cabeça”, começou Thylane.

“Quatro dias atrás eu fui para o pronto-socorro porque minha barriga estava doendo tanto que eu não aguentava mais e eles disseram que estava tudo bem, e eu tinha apenas um pequeno cisto e deveria fazer um check-up a cada dois ou três meses. No dia seguinte, tive uma consulta com o incrível Dr. Oliver Kadoch, que de cara me disse que eu tinha um cisto de 5,6 cm que estava encostando no meu ovário, então ele me mandou fazer uma ressonância magnética. Uma hora mais tarde, o médico me ligou e me pediu para ir direto para o hospital fazer uma cirurgia de emergência”, continuou.

“Hoje estou finalmente me sentindo melhor e finalmente me sentindo livre. Eu realmente achei que estava louca por reclamar do meu estômago por tanto tempo. Estou feliz por não ter desistido. Com essa experiência, aprendi que quando seu corpo está doendo, você não deve ignorar e tem que cuidar disso. Vá em diferentes médicos até que um deles encontre o problema e o cure. Qualquer dor, mesmo as pequenas, podem estar escondendo algo bem mais importante”, finalizou a modelo.

