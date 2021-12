Mister Ruiz lança ‘Let Go’ e emplaca faixa na ‘Dance Paradise’

A track já está disponível em todas as plataformas de streaming e conta com um lyric video no canal do YouTube do artista

Com mais de 860 mil ouvintes mensais no Spotify e músicas que entraram nas principais playlists editoriais da plataforma, Mister Ruiz acaba de lançar o single ‘Let Go’, uma faixa dançante que pode ser ouvida em diversas situações: da viagem no carro à pista de dança.

Conquistando espaço de destaque na ‘Dance Paradise’, maior playlist editorial de música eletrônica do Brasil, a track já está disponível em todas as plataformas de streaming e conta com um lyric video no canal do YouTube do artista.

“Ver que minhas músicas, principalmente as do segundo semestre, caíram no gosto não só do público, mas também da curadoria do Spotify me deixa bastante animado. Estamos num ritmo ótimo de lançamentos e a ‘Let Go’ é a faixa escolhida a dedo para encerrar o ano. É a cara do verão!”

Com vocais originais e o bell característico de suas últimas tracks, ‘Let Go’ fala sobre soluções simples para problemas complexos: deixar ir! “Parece uma pira, mas eu acredito demais que quando a gente se dispõe a deixar de lado nossa necessidade de controle, é quando realmente passamos a ter controle de alguma coisa: nossas ansiedades e inseguranças. Gosto de trazer essas reflexões para as letras das minhas músicas.” Com sonoridade bem construída, Mister Ruiz vem ganhando cada vez mais espaço nas prateleiras digitais e merece a sua atenção.