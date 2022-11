Mirella causa em festa no ‘De Férias Com o Ex’

A funkeira e ex-Fazenda teve seu perfil no Instagram, que contava com mais de 20 milhões de seguidores, suspenso

Em vídeo divulgado pelo perfil do canal MTV, foi possível ver um spoiler do ‘De Férias com o Ex’ que vai ao ar na noite de hoje (29) e mostra a funkeira MC Mirella curtindo bastante em uma festa no programa.

As cenas dividiram opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram as ações da cantora ex-Fazenda, outros saíram em defesa dela, afirmando que era livre e solteira para fazer o que quisesse.

No vídeo, Mirella aparece falando que a festa continuaria dentro do quarto, dança sem biquini, beiha uma participante e pratica gestos obscenos com outras. “Essa festa do circo foi realmente um circo. A gente armou o circo de verdade aqui”, disse a cantora.

O perfil da funkeira no Instagram, que contava com mais de 20 milhões de seguidores, foi banido, e Mirella desabafou sobre isso por meio do Twitter. “Só pode ser brincadeira, acabaram de desativar minha outra conta do Instagram. O Instagram está de perseguição comigo! Nem postando direito eu estava, beleza!”, declarou a cantora. Ainda não se sabe o motivo da suspensão da conta.