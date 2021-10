Ministério Público intima Zélia Duncan a depor por críticas a Neymar

O jogador entrou com um processo contra a cantora após ela o chamar de “decepção como cidadão” e sugerir que ele pague seus impostos

Zélia Duncan, 57, foi intimada pelo Minsitério Público de São Paulo para esclarecer as ofensas contra Neymar, 29. O andamento do processo foi determinado pelo promotor de justiça Roberto Bacal nesta terça-feira (26) com base no artigo 144 do Código Penal.

“Não há motivo para isso [processo] ir adiante. É engraçado saber que o Neymar fez isso. Acho muito desproporcional para um cara que tem tanto o que fazer, mas alguma coisa doeu nele. Estamos em tempos difíceis de internet. Vou me inteirar”, disse a artista ao UOL. Ela terá 15 dias para se manifestar judicialmente, contando da data em que receber a intimação.

O jogador entrou com um processo contra a cantora após ela o chamar de “decepção como cidadão” e sugerir que ele pague seus impostos. As afirmações foram feitas por Duncan nas redes sociais em setembro. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido alega que o jogador sofreu uma difamação, e seus advogados querem uma retratação pública e mais explicações dos motivos que levaram a cantora a duvidar da honra do atleta.

Ainda de acordo com a publicação, os advogados querem que Zélia responda em até 48 horas um questionário com 11 perguntas. Eles entendem que as palavras dela ultrapassaram o limite da liberdade de expressão. Também querem saber em quais elementos ela se baseou para dizer que ele era uma decepção como cidadão, já que não teria tido acesso a nenhuma informação fiscal que pertença a Neymar quando afirmou que ele deveria estar em dia com os tributos.

Relembre o caso

Depois de ser criticado pela atriz Patricia Pillar, 57, por falar em passar Pelé na artilharia na seleção, agora Neymar se viu em rota de colisão com a cantora Zélia Duncan.

Pelas redes sociais, Zélia disse que Neymar é uma decepção. “Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. E pague seus impostos”, escreveu.

A crítica em questão foi referente a uma fala do atleta sobre não receber o devido valor dos brasileiros. Em entrevista ao repórter Eric Faria, da TV Globo, Neymar disse que se sentia desrespeitado há muito tempo pelos repórteres, comentaristas “e outros também”. “Às vezes nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes venho dar meu parecer”, respondeu. “Deixar para a galera pensar um pouco aí”, emendou o craque.

Na ocasião, o craque não respondeu às críticas de Zélia Neymar. Porém, ele rebateu as de Pillar em que ela disse que se decepciona a cada dia mais com o jogador. “Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável”, escreveu ela no Twitter. “Ah, pronto, tenho que parar de fazer gol agora”, respondeu Neymar ao tuíte da atriz. Horas depois de Neymar se manifestar, Patricia Pillar decidiu responder ao jogador: “Por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido.”

Aos 80 anos, Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon e ficou internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Neymar voltou a responder a atriz e mandou a ela o link de seu instituto.