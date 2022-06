‘Minha mãe apoia’, diz filha de Charlie Sheen sobre conta no OnlyFans

Charlie Sheen disse não gostar nem um pouco da primogênita criar uma conta na plataforma de conteúdo adulto e culpou a ex-esposa

Sam “Sami” Sheen, filha do ator Charlie Sheen, 56, afirma que a sua mãe e ex-mulher do ator, Denise Richards, 51, apoia a criação de seu perfil no OnlyFans.

A jovem de 18 anos comentou o assunto ao responder perguntas de fãs nos stories do Instagram. “Sim, e a minha mãe está dando apoio”, escreveu Sami ao ser questionada se os pais sabiam sobre a conta na plataforma.

“Eu não quero fama ou popularidade. Quero que as pessoas sejam respeitosas e possamos nos divertir juntos. Isso é tudo que importa”, completou Sami, que pensa em escrever roteiros e trabalhar como diretora no futuro.

Na última segunda-feira (13), após completar 18 anos, Sami anunciou que entraria para o OnlyFans em um post no Instagram. Na foto, a jovem apareceu de maiô e pediu aos seguidores: “cliquem no link na minha biografia se quiserem ver mais”.

Denise Richards se manifestou publicamente nos comentários da postagem. “Sami, eu sempre te apoiei e sempre te apoiarei. Eu te amo”, escreveu a mãe da jovem.

Ontem, Charlie Sheen disse não gostar nem um pouco da primogênita criar uma conta na plataforma de conteúdo adulto e culpou a ex-esposa.

“Ela tem 18 anos agora e mora com a mãe. Isso não ocorreu sob o meu teto. Eu não tolero isso, mas como não posso evitar, pedi a ela para manter a classe, a criatividade e não sacrificar sua integridade”, afirmou ao site Page Six.

O astro de “Two and a Half Men” se casou com Denise Richards em 2002. No entanto, o relacionamento começou a sofrer desgastes em 2005, antes do nascimento de Lola, segunda filha do casal.