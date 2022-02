Medina e Vanessa Lopes são vistos juntos novamente

Os dois estavam em um bar que os famosos costumam frequentar, Santo Cupido, que fica localizado em São Paulo

Na madrugada do último sábado (19), Gabriel Medina foi flagrado curtindo a noitada na boate Villa JK, aos beijos com a influencer Vanessa Lopes. Mas, os encontros não acabaram por aqui! Os dois foram vistos novamente em um outro clube de São Paulo, o bar e restaurante Santo Cupido.

O bar com música ao vivo recebe diariamente celebridades em seu espaço. Nas fotos publicadas por Vanessa, que é conhecida no TikTok por ter mais de 15 milhões de seguidores, ela aparece ao lado de amigos, e o campeão mundial de surfe está ao fundo, com um copo de bebida na mão, observando a jovem.

Amigos próximos de Gabriel e Yasmin Brunet, ex-mulher do surfista, dizem que estão surpresos com o fato de o atleta já estar com outra, pouco tempo depois do término do casamento dos dois. Medina e Yasmin se casaram no ano de 2020 e ficaram juntos por cerca de 12 meses.