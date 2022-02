Yasmin Brunet rebate críticas após separação de Gabriel Medina

A modelo desabafou em suas redes sociais; ela falou sobre sororidade e revelou que está sendo vítima de ataques de ódio após término

A modelo e atriz, Yasmin Brunet, de 33 anos, usou seu Instagram na última segunda-feira (14), para desabafar sobre a onda de comentários em meio ao fim do casamento com Gabriel Medina.

“A maldade do ser humano ainda me impressiona. Vejo mulheres falando de feminismo e sororidade, mas na primeira oportunidade apedrejam as outras. Como pedir respeito se não respeitamos umas as outras?”, começou a modelo.

“Sororidade… Todo mundo enche a boca para falar. Mas na hora de praticar é exatamente o contrário. Vejo cada coisa”, completou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Medina e Yasmin anunciaram o término no final de janeiro deste ano. As fotos dos dois permanecem nos perfis de ambos, e a modelo ainda usa o sobrenome do ex-marido em seu Instagram.

Recentemente, o surfista mandou uma mensagem para a ex-mulher. Em seus Stories do Instagram, Medina compartilhou uma postagem de Yasmin sobre o lançamento de sua nova linha de cosméticos e escreveu: “Parabéns e sucesso. Feliz por você”.