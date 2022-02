Mãe de Gabriel Medina se declara para o filho após fim do casamento com Yasmin Brunet

O surfista havia cortado relações com sua mãe, Simone Medina, no último ano e desde então, não se falam mais

Será que está havendo uma reconciliação por aí? Pode ser que sim. Parece que finalmente Medina e sua mãe estão caminhando para uma reaproximação. O primeiro sinal de ‘trégua’ partiu de Simone, que se declarou para o filho nas redes sociais na tarde do último domingo, 13.

“Hoje pela manhã orei, me preparando pra ir embora, fim de férias! Apareceu esta foto nas lembranças do meu google, fotos de um dia muito frio em Trestles [Estados Unidos]. Quase virei pinguim kkkkkkk mesmo com frio, toda mãe está pronta para aquecer seus filhos. Dia de muito treino em Trestles. Como sempre, faça chuva, sol, vento ou furacão, ondas grandes, tubarão, estamos sempre lá como um lugar de descanso. Deus te abençoe neste novo ciclo filho”, escreveu na publicação.

A mãe do surfista ainda marcou os três filhos e se declarou: “Vocês são meu lugar de descanso. Amo vocês”.

A mensagem de Simone para Gabriel aconteceu após o surfista se separar de Yasmin Brunet. Durante o relacionamento, a modelo e a sogra chegaram a trocar alfinetadas públicas. Além disso, o tricampeão mundial rompeu com a família.

A separação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet se tornou pública dias após o surfista anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.