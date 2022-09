MC Poze mostra carro destruído após acidente

“Quem estava eram os meus soldados, que estão todos bem. Isso que importa, tem mais Deus para dar do que diabo para tirar”, disse o cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto Silva, 23, mais conhecido por seu nome artístico MC Poze do Rodo, assustou seus fãs ao publicar fotos de seu carro destruído após um acidente na noite desta terça-feira (27). “Meu carrinho antigão comigo, minha x3”, escreveu.

“O mais importante é que quem foi na missão para mim está bem. É o mais importante. Meu xodózinho”, completou na legenda da foto, compartilhada em seus Stories. Em seguida, ele explicou que não estava no volante, nem no carro, quando o acidente aconteceu.

“Quem estava eram os meus soldados, que estão todos bem. Isso que importa, tem mais Deus para dar do que diabo para tirar”, disse. Em outro Stories, uma seguidora lembrou uma oração que Poze compartilhou, em que uma religiosa pedia para ele tomar cuidado com o volante.

“Não era eu que estava no volante, mas foi tudo um aviso!”, completou o artista. No início de setembro, o cantor anunciou que seu namoro com Vivianne Noronha, 17, que está grávida do terceiro filho do casal, havia chegado ao fim.

“Não fiquem me enchendo de mensagens dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, minha vida pessoal filha da p* nenhum palpita!”, afirmou o MC, que garantiu que a relação com Noronha está bem, apesar do término.