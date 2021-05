MC Kevin acumulava contas de luz e dívidas com banco e clínica médica

Consta nos serviços de proteção ao crédito que o cantor também respondia a um processo judicial de uma clínica médica por sua mãe supostamente ter emitido um cheque sem fundos

Morto no último dia 16 após cair da varanda de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o artista MC Kevin acumulava dívidas. Além de um financiamento bancário não quitado, Kevin possuía pendências junto à Enel (companhia de energia elétrica de São Paulo).

Consta nos serviços de proteção ao crédito que o cantor também respondia a um processo judicial de uma clínica médica por sua mãe supostamente ter emitido um cheque sem fundos.

O empréstimo com o banco foi efetuado em 22 de março deste ano, no valor de R$ 122.731,00. Já os inadimplementos de Kevin com a Enel são de três datas: 29 de dezembro de 2018 e 2 de janeiro e 18 de março do ano seguinte, e somam R$ 497. Em fevereiro de 2019, houve ainda um protesto, na cidade de São Paulo, contra o nome do funkeiro.

Quanto à clínica médica, trata-se da GRB Clínica Médica Ltda. A empresa abriu processo na 9ª Vara Cível do Foro Regional I (Santana-SP) afirmando que recebeu um cheque sem fundos no valor de R$ 8 mil da mãe de Kevin, Valquíria Nascimento, em 20 de julho do ano passado, de uma conta conjunta cujo titular era o rapaz. Alertada pela secretária da clínica sobre o débito, Valquíria chegou a afirmar que iria parcelar o valor, mas depois não mais atendeu aos contatos. Com informações do jornal Extra