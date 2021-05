Karol G ganha prêmio de “Melhor Artista feminina latina” no Billboard Music Awards2021

Cantora ainda apresentou na premiação seus hits “Bichota” e “El Makinon”

A superestrela global e líder da música latina KAROL G continua a fortalecer seu domínio internacional depois de participar com sucesso do Billboard Music Awards 2021. A cantora e compositora multiplatinada triunfou levando para casa o prêmio de “Melhor Artista Feminina Latina”, demonstrando seu alcance e sua influência progressiva na indústria musical. Ela também cantou um medley de seus mais recentes sucessos, os hits “Bichota” e “El Makinon”.

A performance de KAROL G, sem dúvida, encantou centenas de milhares de fãs e telespectadores. A artista deu tudo de si no palco, cantando com atitude em torno de um imponente caminhão rústico que serviu como símbolo das suas canções. Se apresentando em um palco colorido e iluminado, a cantora foi acompanhada por dançarinos com os quais trouxe em seu show muita energia, entusiasmo e empoderamento. Apesar de ser a primeira vez que se apresentou em um palco de destaque, KAROL G deixou uma marca inesquecível no show, mais uma vez provando sua abrangente capacidade artística e sua posição como uma das mais destacadas artistas musicais da atualidade. Assista aqui à performance da cantora.

KAROL G não para de colecionar grandes conquistas após o lançamento de seu último álbum, “KG0516” (https://umusicbrazil.lnk.to/KG0516PR). Apenas alguns meses após seu lançamento, o álbum ultrapassou 11 bilhões de streams globais combinados de áudio e vídeo nas plataformas digitais de música. Além disso, a estrela continua dominando as paradas musicais, posicionando-se no Top 5 da Billboard Top Latin Albums, bem como no Top 10 da lista Top Global Albums, do Spotify, e no Top 15 do Top Latin Albums, do iTunes. Enquanto isso, seus sucessos “El Makinon” e “Bichota” continuam a se destacar no Top 200 do Spotify, ocupando as posições Nº28 e Nº151, respectivamente. Além disso, “El Makinon” continua a subir na parada Hot Latin Songs da Billboard, atualmente ocupando o Nº7.