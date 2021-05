“Eu nunca fiquei tanto tempo longe da Globo. Mesmo durante os dois anos sabáticos eu visitava a redação de vez em quando”

Glória Maria foi recebida com flores na Globo. Após tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19 e cumprir o prazo de imunização, a jornalista voltou a gravar presencialmente a apresentação do Globo Repórter e comemorou nesta terça-feira (25).

“A sensação é de renascimento”, afirmou. “Eu nunca fiquei tanto tempo longe da Globo. Mesmo durante os dois anos sabáticos eu visitava a redação de vez em quando, encontrava as pessoas. Agora não. Com o afastamento pela licença-médica e o isolamento necessário por conta da pandemia, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da redação como aconteceu agora.”

Ela disse que o retorno a deixou nervosa como se fosse uma estreante. “A sensação hoje foi parecida com a que senti no meu primeiro dia, há quase 40 anos, quando cheguei à Globo pela primeira vez”, comparou. “Tem muita gente trabalhando de casa por causa da pandemia, então eu não sabia o que nem quem eu ia encontrar aqui.”

“Quando cheguei e vi tudo igual, da maneira como eu tinha deixado e senti todo calor e todo amor da equipe, tudo o que eu passei ficou para trás”, disse. “Como diz o Roberto, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E hoje ainda complemento com uma frase do Emicida, que diz: ‘O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro’. Foi a sensação que eu tive quando eu entrei hoje na Globo.”

Durante a pandemia, Glória Maria estava trabalhando de forma remota, mas diz que nada se compara ao prazer de estar de volta ao estúdio. “Eu sempre fui muito profissional e nunca misturei trabalho com vida pessoal”, disse. “Então, apesar de todos os cuidados necessários para gravar remotamente da minha casa, de ser sempre a mesma equipe, que eu conheço e adoro, trabalhar de casa não é a mesma coisa.”

“Quem acompanha o programa pela televisão, nem percebe, mas a sensação para quem faz é diferente”, garantiu. “A rotina da casa e as pessoas que estão ali acabam, de alguma forma e mesmo sem querer, interferindo. Eu estou há quase dois anos sem pisar num estúdio, então a minha expectativa é grande, como se fosse a primeira vez. Tudo novo de novo.”

“Já tinha escolhido duas opções de roupa para usar essa semana e hoje já mudei de ideia, não quero mais nenhuma das duas”, relatou. “É um misto de ansiedade, com muita felicidade e um pouco de frio na barriga, tudo ao mesmo tempo.” Glória Maria já aparecerá novamente no estúdio ao lado de Sandra Annenberg no Gloro Repórter que vai ao ar na sexta-feira (28). O tema será a vida dos entregadores, profissão que teve um papel fundamental durante a pandemia.

As informações são da FolhaPress