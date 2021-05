‘Um Lugar Silencioso – Parte II’ tem nova data de estreia anunciada: 24 de junho!

O longa também terá pré-estreias pagas, em cinemas selecionados, a partir do dia 17 de junho

Só mais duas semanas! A Paramount Pictures informa mudança na data de lançamento de ‘Um Lugar Silencioso – Parte II’ no Brasil. A esperada continuação do suspense dirigido por John Krasinski e estrelado por Emily Blunt & Cillian Murphy, chega agora aos cinemas do país em 24 de junho e também terá pré-estreias pagas, em cinemas selecionados, a partir do dia 17 de junho.

‘UM LUGAR SILENCIOSO – PARTE II’ – NOVA DATA DE ESTREIA: 24 DE JUNHO DE 2021