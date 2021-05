MC Kevin: O que se sabe sobre a morte do funkeiro

MC Kevin morreu na noite de domingo (16) depois de cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. Polícia trabalha com duas hipóteses

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos. Ele morreu na noite deste domingo (16) depois de cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A informação sobre a morte foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que MC Kevin havia caído do 11º andar. Depois, a informação foi corrigida. Segundo a Polícia Militar, o artista estava hospedado no 11º andar, mas a queda ocorreu do 5º andar.

De acordo com informações preliminares, passadas pela Polícia Militar, o funkeiro teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina e teria batido com a cabeça na borda.

A esposa de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e a equipe de produção que trabalhava com o funkeiro prestaram depoimento na madrugada desta segunda-feira (17) na 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso. Alguns já tinham sido ouvidos no hotel.

O acidente

O Corpo de Bombeiros disse ter sido acionado às 18h13 para a ocorrência da queda. MC Kevin chegou a ser levado pelos bombeiros em estado muito grave ao hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com duas hipóteses: a primeira se ele tentava pular da sacada em direção à piscina e outra hipótese é que o funkeiro tenha tentando passar de um quarto para outro pela varanda e acabou caindo.

Equipes da 16ª DP (Barra da Tijuca) estão no hotel onde estava o artista e realizam diligências na piscina e nos quartos com o objetivo de esclarecer os fatos relacionados à morte do cantor.

Modelo afirma que MC Kevin tentou evitar flagra com mulheres

A modelo e passista da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi Anny Alves diz que o acidente que matou MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, 23, teria acontecido após uma “brincadeira de mau gosto” de amigos.

Em uma série de vídeos pelas redes sociais, ela conta que a equipe do funkeiro teria colocado mulheres no quarto do artista e que ele teria tentado pular a varanda do hotel para que sua esposa não fizesse um flagra.

Causa da morte

O exame de necropsia do corpo do funkeiro indicou que a causa da morte foi trauma craniano provocado por ação contundente.

O corpo está no Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, desde o fim da noite desse domingo. Parentes de Kevin chegaram ao IML por volta das 10h. Muito emocionada, Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro, afirmou que que o filho era “um garoto de família” e agradeceu aos fãs pelo apoio.

Segundo a assessoria de imprensa de Kevin, o corpo deve ser liberado às 13h e será levado para a capital paulista, onde o velório e o enterro acontecerão. A família está analisando como será o transporte. A mãe do artista chegou ao Rio na madrugada desta segunda e acompanha os trâmites.