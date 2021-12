Matheus Mazzafera se defende de críticas a roupa usada na festa de Virgínia

O youtuber Matheus Mazzafera, 41, usou suas redes sociais nesta quarta (22) para rebater comentários que criticavam a roupa que usou para ir na festa do pijama de Virgínia Fonseca. O nome do influenciador chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

O look, todo em azul, era composto por uma sunga, um robe transparente, luvas, bota de cano alto e peruca.

Segundo Mazzafera, a maioria das críticas vinha da comunidade LGBTQIA+ e isso o motivou a se pronunciar e responder diretamente aos tuítes. “Nossa bandeira é a mais invejosa e maldosa. Vamos nos unir! Chega de gay sendo morto na Paulista a lampadada. Chega de trans sendo morta queimada”, escreveu. “Quando nós vamos entender que juntos mudamos o sistema? Beijos de luz e digo, estou livre, usando o que eu quero, sou maricona velha e tentando ser feliz!”

“Matheus Mazzafera descobriu a fórmula mágica para se manter na mídia apelando para a bizarrice né? E o povo dando palco”, escreveu um internauta.

“Queria entender o conceito de moda do Matheus Mazzafera”, escreveu uma internauta que recebeu resposta do influenciador: “Você não tem que entender! Entenda a sua e eu entendo a minha! Simples assim.”

O influenciador também foi nos stories do Instagram para comentar o assunto. “Quem está falando de mim no Twitter é por inveja, porque meu corpo está maravilhoso, meu look estava maravilhoso”, falou. “Você aí no Twitter divide a nossa bandeira. Cai na real, te manca.”

Por outro lado, alguns internautas também tuitaram defendendo o influenciador, entre eles, o youtuber Felipe Neto.

“A única diferença do Matheus Mazzafera para Harry Styles é que somente um leva hate, enquanto o outro paga de desconstruído e é ovacionado, enquanto pega um pinkmoney de leve”, escreveu um usuário do Twitter, que foi retuitado por Matheus.

“Amo que o Matheus Mazzafera não tá nem aí para o que falam dos looks dele, até porque moda é sobre liberdade e se sentir confortável com o que está usando”, tuitou outra internauta. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Mazzafera (@matmazzafera)