Masp, o museu de arte mais caro do Brasil, aumenta o valor do ingresso

Este é o primeiro reajuste desde 5 de fevereiro de 2020, quando o ingresso do Masp passou a ter o valor cheio de R$ 45

Marina Lourenço

SÃO PAULO, SP

O Masp, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, aumentou o valor do seu ingresso. A partir desta quarta-feira (15), as visitas à instituição custarão R$ 50, a inteira, ou R$ 25 a meia-entrada. A mudança foi anunciada por um porta-voz do museu. Este é o primeiro reajuste desde 5 de fevereiro de 2020, quando o ingresso do Masp passou a ter o valor cheio de R$ 45. Antes disso, ele custava R$ 40.



O novo valor representa um aumento de 11% em relação ao preço atual. Em comparação às projeções para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de setembro, o reajuste estaria cerca de 0,47% abaixo da inflação. Apesar do reajuste, os dias promocionais de visita ao Masp estão mantidos. O ingresso é gratuito às terças e na primeira quarta-feira de cada mês. ​Outro pacote promocional é o Amigo MASP, que oferece planos anuais de desconto para acesso ao museu e para serviços e produtos à venda no local. Os valores do programa variam de R$ 80 a R$ 270.



No mês passado, o jornal Folha de S.Paulo mostrou detalhes do projeto do novo edifício do Masp, que ganhará 66% a mais de áreas expositivas, dispostas em cinco andares contínuos de galerias. Conhecido como o cartão postal de São Paulo, o Masp é o museu de arte com o valor de ingresso mais caro do Brasil. Compare abaixo o seu preço de entrada com os das maiores instituições artísticas do país.



Pinacoteca (São Paulo)

De quarta a segunda-feira: R$ 6 (inteira) | $ 3 (meia)

Aos sábados, a entrada é gratuita

Museu da Casa Brasileira (São Paulo)

De quarta a domingo R$ 15 (inteira) | R$ 7,50

Às segundas-feiras, a entrada é gratuita

Centro Cultural de São Paulo

Entrada gratuita

Japan House (São Paulo)

Entrada gratuita

Itaú Cultural (São Paulo)

Entrada gratuita

Instituto Moreira Salles (São Paulo, Rio de Janeiro e Poços de Caldas)

Entrada gratuita

Museu da Imagem e do Som (São Paulo)

Entrada gratuita

Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (São Paulo)

Entrada gratuita

Centro Cultural Banco do Brasil (São Paulo, Belo Horizonte Brasília e Rio de Janeiro)

Entrada gratuita

Museu do Amanhã (Rio de Janeiro)

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

MAM do Rio

Entrada gratuita

Museu de Arte do Rio

R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Casa Roberto Marinho (Rio de Janeiro)

R$ 10 (inteira, válida até 4 pessoas) | R$ 5 (meia)

Inhotim (Brumadinho)

R$ 44 (inteira) | R$ 22 (meia)

Às últimas sextas-feiras de cada mês (exceto feriados), a entrada é gratuita

O Inhotim oferece pacotes promocionais para compra de ingressos-passaporte, que permitem a entrada para mais de um dia. É possível comprar dois dias de visita por R$ 76 (inteira) e três dias por R$ 106 (inteira)

Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre)

De sexta a domingo: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Às quintas-feiras, a entrada é gratuita

Museu Oscar Niemeyer (Curitiba)

R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Instituto Ricardo Brennand (Recife)

De terça a sexta-feira: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 40 (inteira) | Meia: R$ 20 (meia)