Marília Mendonça e Barões da Pisadinha são os brasileiros mais ouvidos no Spotify

A música mais tocada foi “Batom de Cereja”, da dupla Israel & Rodolffo, após a presença do sertanejo na edição deste ano do “Big Brother Brasil”

A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro passado em Minas Gerais, e a dupla Barões da Pisadinha são os artistas brasileiros mais ouvidos no Spotify em 2021. A notícia foi divulgada pela plataforma de streaming nesta quarta-feira, dia 1º.

A música mais tocada foi “Batom de Cereja”, da dupla Israel & Rodolffo, após a presença do sertanejo na edição deste ano do “Big Brother Brasil”, na TV Globo. Os Barões da Pisadinha foram os mais ouvidos deste ano no Spotify, seguidos por Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano.

Marília Mendonça foi a mulher que teve o maior número de reproduções na plataforma de streaming.

Estadão Conteúdo