Ivan Moré sofre assalto à mão armada: ‘Levaram telefone, relógio, corrente’

“Infelizmente, aconteceu algo que nunca havia acontecido aqui comigo em São Paulo. Fui assaltado à mão armada. Levaram tudo”, contou

São Paulo, SP

Ex-apresentador da Globo, Ivan Moré, 45, levou um susto no último final de semana em São Paulo. Em vídeo pelo Instagram, ele contou ter sofrido um assalto. Ele e os filhos estão bem.

“Infelizmente, aconteceu algo que nunca havia acontecido aqui comigo em São Paulo. Fui assaltado à mão armada. Levaram tudo. Meu telefone, óculos, relógio, corrente”, contou.

Moré teve de contar com a ajuda de uma amiga que emprestou a ele um celular para que pudesse publicar o desabafo aos seus seguidores.

“Fui pego desprevenido, já que estava colocando os meus filhos na parte de trás do carro. Planejei um dia especial, mas infelizmente não aconteceu da maneira que eu esperava.”

Moré disse que tirou uma lição de tudo isso. “Vamos ver essas situações pelo ponto de vista do copo meio cheio. Sou grato por não ter acontecido nada. Foi um dia tenso, infelizmente”, concluiu.

Fora da TV desde maio de 2019, ele afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que a rotina tinha mudado, mas que nem por isso estava com tempo ocioso. Ele revelou que tinha investido em outras frentes e plataformas para poder se manter na ativa e viajado pelo mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desde o meu desligamento da TV, minha demanda praticamente triplicou. Tenho feito palestras por todo o Brasil, algo que me surpreendeu bastante. Tive a oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício [Califórnia, EUA]. Participei de um treinamento em Stanford e conheci o ecossistema de corporações que estão quebrando paradigmas na nossa sociedade”, disse Moré.

Se não bastasse essa expansão em sua formação profissional, o jornalista afirmou ainda que se dedicava à sua empresa, Pinax, uma consultoria criativa voltada ao mercado de desenvolvimento de marcas e palestras.

Mas engana-se quem pensa que a falta de tempo trouxe desafios complicados para ele. Pelo contrário. Moré conseguiu se aproximar mais dos filhos. “Apesar da rotina, minha flexibilidade de horários trouxe algo extremamente positivo: tenho tempo e oportunidade para me dedicar à minha família. Estou ainda mais presente na criação dos meus filhos. A paternidade é muito enriquecedora.”