Ravi fica sem emprego e se mudará pra favela.

Em “Um Lugar ao Sol”, o motorista será demitido e se mudará para um barraco na favela. A vida se tornará difícil para o rapaz…

Ai ai… A vibe não está muito boa para Ravi (Juan Paiva) em “Um Lugar ao Sol”. Túlio (Daniel Dantas) conseguirá fazer com que Christian (Cauã Reymond) demita o rapaz. Ele vai morar em um barraco na favela e passará até fome… coitado do Ravi…

Na verdade Christian ficará refém de Túlio. O vilão descobrirá sua verdadeira identidade e com isso irá fazer inúmeras chantagens com o mocinho da novela. Inclusive conseguirá a demissão de Ravi.

Christian ainda tentará passar um pano, e dirá para Ravi que o ajudará de alguma forma. Mas tudo se tornará mais difícil, pois Ravi tem passagem pela polícia.

Diante de toda a situação e de seu melhor amigo o prejudicando, Ravi irá embora do apartamento que o protagonista emprestou para ele. Ele vai para a favela com sua companheira e seu filho. Inclusive sua namorada vai ficar bem contrariada com a decisão…

Pra completar os dias difíceis de Ravi, Joy (Lara Tremoroux) o deixará sozinho com o filho, sem emprego… Ravi começará uma saga em busca de trabalho, mas não conseguirá. Sem dinheiro, o rapaz passará fome! Tadinho!